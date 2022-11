Na vida todo é un continuo cambio algo que estamos a ver día a día. Digo isto polos novos sinais de tráfico de recente aparición, para min un completo acerto e que paso a comentar, pola polémica suscitada por alguhas delas. Me refiro en concreto como indicador de perigo un vello encorvado e cun bastón.

Antano o bastón, o mesmo que o sombreiro, indicaban distinción, elegancia e mesmo poderío; basta lembrar as súas empuñaduras de prata e mesmo de ouro. Malia hoxe en día pasou a indicar debilidade ou mala saúde, entre outras cousas. Naturalmente que é así e desbotalo é como querer agochar algo tan patente como é a vellez, como se un tivese vergoña de chegar a esta etapa da vida que, dado o ritmo da sociedade actual, no futuro non podrán disfrutar moitos. O bastón, por todo o dito, é un amigo que fai máis levadeiro a curva dos anos ás espaldas; senón que llo pregunten aos que están privados da vista que habería que suprimir, segundo aos contrario do bastón, por ir pregoando a súa desgracia.

O outro sinal que comento é a figura cun xabarín, necesaria porén moi triste porque indicar o abondo deste animal polo perigo dos seus continuos ataques, o que fixo desaparecer a imaxe, no seu canto, dun entrañable animal: a vaca que formaba parte da paisaxe das nosas aldeas.

Todo isto o di un vello orgulloso do seu bastón e de levar sombreiro.