La última de Mercedes Lence. / FdV

¿Cuántos años hace que en esta sección y otras anteriores damos fe de la vida y obra de la pintora Mercedes Lence? Su última exposición cuelga estos días en el Espazo Beny, una muestra donde dialogan las formas orgánicas de Nando Álvarez con las abstracciones de esta artista a cuya vida dimos especial atención en nuestro suplemento del domingo tras el largo encuentro que Amaia Mauleón sostuvo con ella. Dice ella que muestra su pintura más abstracta, donde la superficie se enriquece con texturas mostrando emociones en una pintura muy vivencial. En la cálida foto, Carlos Puhinger, Elena Blein, Beny Fernández, Mercedes Lence y Valentín Lence.

Seoane prepara ya los fastos de la gran Travesía Bouzas-Rande

Ya anda a vueltas el inefable Manuel Pedro Seoane, expresi del Rápido de Bouzas, exgerente del Club de Yates de Baiona, inspirador de la Semana Abanca de náutica y mil cosas más que aquí no caben desde vela a piragüismo y hasta coleccionismo. Me refiero a la multitudinaria Travesía Bouzas-Rande, la que pretende reunir más embarcaciones sobre la ría de Vigo al mismo tiempo, en conmemoración de la batalla de Rande. El 25 de abril no solo celebrarán los portugueses la Revolución de los Claveles, no solo inaugurará el escultor vigués Armando Martínez el monumento a este día en el pueblo luso de Trancoso. Ese día Seoane y adjuntos han convocado la reunión para determinar en qué consistirá esta travesía que tendrá lugar el 5 de octubre, en la que participará una multitud de embarcaciones de vela, motor o remo con salida frente a Bouzas, con recorrido por la costa de Cangas, Moaña y Vilaboa para alcanzar al mediodía los muelles del Museo de Rande. Hay una larga labor por medio pero nadie como Seoane es capaz de reunir a tantos en cualquier empresa náutica en que se mete. Aquí, Asociación Deportiva e Cultural de Rande, el Club Marítimo de Vigo, el Comité Organizador de la Semana Abanca, Marinetea, la Asociación de Navegantes de Galicia Virazón, la Asociación Hermérico , el Liceo Marítimo de Bouzas… y muchas más de imposible cita por su número.

La viguesa Celia Freijeiro estrena Marcela, una canción de Cervantes

Si el 25 de abril se reúnen los náuticos para la Travesía Bouzas-Rande, he de decir que el 26 la actriz viguesa Celia Freijeiro estrena en el Teatro Cervantes de Madrid Marcela, una canción de Cervantes. ¡Cómo pasa el tiempo Celia, que te he visto salir de Vigo a Madrid sin más bagaje que tu voluntad teatral y crecer luego hasta sólidas posiciones en cine o teatro como esta pieza que este mes se estrena! Lo cuento. Marcela es uno de los personajes más célebres de Cervantes. De la mano de otras dos creadoras actuales, Leticia Dolera (dirección) y María Folguera (dramaturgia), descubriremos los muchos fuegos que iluminan este mito que la viguesa protagoniza, una producción de la Sociedad Cervantina con el apoyo de INAEM y Fundación La Caixa que podréis ver en la capital de las Españas hasta el 26 de mayo. Ya podéis comprar las entradas.

Y del alcalde con la Vivienda

¡Buena la reunión del alcalde Caballero con el Secretario de Estado de Vivenda para colaborar en la construcción de viviendas de alquiler tasado para la juventud! Siempre que no se quede en palabras que se lleva el viento sino en actitud firme para enfrentar un grave problema en Vigo que compromete el futuro de los jóvenes.