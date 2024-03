Las Berberechos de fútbol, 50 años después. / Fernando Franco

¿Vosotros sabéis o recordáis lo que era un equipo femenino de fútbol en Vigo a principios de los 70 cuando aún no había llegado la democracia? Pues entonces jugaba ya el Berberecho Club de Fútbol de Samil, que el otro día celebró su 50 aniversario, y ahí están también algunas del Val Miñor, sus oponentes. ¿Hombres? También pero eran del Tabeirón, el equipo masculino del Berberechos, que tuvo hasta su propia revista. ¡Miradlos todos juntos, 50 años después!

Pariente, un vigués renacentista criado en México, ya de vuelta

El otro día, dediqué uno de los programas Hoxe Galicia en que me han liado al edadismo y, entre la música emergente gallega que selecciono para darle marcha, entrevisté a un combatiente en Galicia en la materia, Jaime Fandiño, y charlé sobre lo mismo y su vida con otro personaje de alto standing humano, académico y cultural, que estuvo hace poco en Vigo para recordar a su ciudad de nacencia: José Luis Pariente, que vio la luz hace 75 años en Cervantes, a donde llegó su abuelo desde Isla Cristina para montar una fábrica de salazones. Pariente, que ha elegido Salamanca para su retiro, ha vivido toda su vida en México desde que dejó Vigo en su infancia y allí se convirtió en un prohombre en el campo de la educación universitaria y la fotografía, por no hablar de la arquitectura que fue su profesión o la música, otra de sus aficiones. En realidad es un espíritu renacentista que todo le interesa y todo sabe explicar con ese saber decir suyo propio de maestro. Allá en México, aparte de tener responsabilidades universitarias y dirigir incontables tesis, fue presidente de la asociación de fotógrafos mexicanos y en Salamanca, donde solo lleva unos años, preside la Sociedad Filatélica,lo que me dio pie para llevarlo a otro progama sobre coleccionismo con Manuel Soeane. Da para todo este vigués y de todo habla con cultural poso.

Me llaman calle, fotos de Lens

Las chicas de FVck cierran en Vigo su temporada de exposiciones en la Sala Sargadelos y lo van a hacer con un tipo que, a más de veterano fotógrafo y profesor de lo mismo, es un ser cordial, de los que escuchan en medio de una sociedad que habla para sí misma: Jorge Lens. Yo estuve en su 50 cumpleaños con muchos amigos que allí se dieron cita y la música que los movía pero el viernes llega a Sargadelos con Me llaman calle, igual que la canción de Manu Chao, una selección representativa de sus últimos años de trabajo. Nos dicen Puri Díaz y Cristina Brea “Fvck” que desde el año 2016, en que Lens comenzó a fotografiar la serie City Blues en capitales europeas, el fotógrafo recorrió un buen número de países para documentar la esencia de sus calles, centrándose más en las pequeñas historias y en las rutinas cotidianas que en las arquitecturas o acontecimientos extraordinarios. Fruto de todo ello es esta muestra de fotografías que combina una selección del trabajo inicial realizado en Europa junto con algunas fotos de sus viajes posteriores por las capitales centroamericanas (2018-2020) y un apunte de las últimas fotografías más recientes a través de diversos países.

Baiona, Anxo el cronista y Miguel

Leo que por fin Baiona va a tener su cronista oficial y tal responsabilidad ha recaído, rompiendo corsés que siempre señalaban a la gerontocracia, al casi treintañero Anxo Rodríguez Lemos, buen sabedor de la cosa baionesa. Aplausos. Dicen gentes que aman Baiona que no está de más reactivarla en el resto de los meses no turísticos, que si ya han desaparecido sus puestos de periódicos, que si... Bueno es promocionar aún más, aparte de su belleza, la belleza de su historia. Por eso digo que, aparte de Anxo Rodríguez, se tenga en cuenta que existe un tipo llamado Miguel Fernández, aquel que fue estudioso veinteañero vinculado a Baiona, del que nadie de ese pueblo puede saber tanto como él de su historia turística, del pasado al presente. Su Tesis de Grado sobre la materia lo confirma. Hace poco lo hallé en la misión de organizar una visita a Monte Real con el Cuerpo de la Nobleza del Antiguo Reino de Galicia, que por primera vez juntará a las tres familias protagonistas de la fortaleza de Monte Real, a saber: el Conde de Gondomar, la familia Elduayen (representada por el Marqués de Valladares) y la familia Bedriñana.