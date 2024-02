Torres&Carrera Friends / Fernando Franco

Sus fundadores, Xurxo Torres y Paula Carrera (sí, hija de los de aquella librería médica Carrera) son de Vigo, en Vigo nació con ellos hace 20 años Torres y Carrera como agencia de comunicación estratégica y marketing digital y por eso nos interesan los éxitos de la misma. Ahí les veis, en medio de esta foto matriarcal (¡protestad, hombres!). Y es que hoy estos vigueses cuentan con oficinas en Madrid, Vigo, Barcelona y Ciudad de México y operan en el ámbito internacional con el Grupo COMbyCOM, han crecido un 30% y rozan los cuatro millones de euros de facturación en España. Y entre sus grandes hitos de 2023 destaca la conclusión de un ciclo de investigación de cinco años sobre las fake news que se materializó en el libro “Un mundo de mentira”, escrito por Xurxo Torres.

A Ventura, la guitarra de David Russell y las ondas do mar de Vigo

Dejaste una estela imborrable en los que tuvimos la fortuna de conocerte. Lloramos tu pérdida pero nos queda en el corazón todo lo que nos enseñaste de solidaridad y comprensión. Tu inteligencia brillante siempre acompañada de una generosidad extraordinaria y una dedicación altruista a los más vulnerables. Una lección de vida. Por las ondas electromagnéticas de Internet al galope de Facebook y con el fondo de las ondas del mar de Vigo transita este texto in memoriam dedicado al que fue juez y exalcalde vigués Ventura Pérez Mariño. Aparece sobreimpuesto a la imagen de una interpretación del guitarrista David Russell del poema de Martín Códax, Ai ondas que eu vi veer y escrito por él y su mujer María Jesús Rodríguez. ¡Qué hermosa despedida la que fluye por las redes dedicada este amigo que se nos fue antes de tiempo y justo cuando el tiempo podría haberle sido por su retiro más placentero! David Russell y María Jesús, muy amigos de Ventura y su mujer Lola Galovart, siempre estuvieron disponibles para colaborar en todas las iniciativas solidarias que hicieron juntos en vida de éste y el testimonio de su recuerdo se eleva y permanecerá para siempre a través de las cuerdas aladas de este guitarrista de altos vuelos que junto a su mujer ha sobreimpreso un texto sencillo pero lleno de memoria viva y admirativa a un hombre especial.

Luis Carballo, fotos en Just Mad

Buena memoria nos dejó también, como visionario y organizador de un mundo de moda desde Vigo para Galicia Luis Carballo. Fallecido, es ahora su hijo Luis Carballo Jr. quien, desde la Lisboa que habita, participará como artista visual multidisciplinar en la semana del arte en Madrid en la feria Just Mad, que se celebrará en el Palacio de Neptuno entre el 7 y 10 de marzo. Irá de la mano de la Galería viguesa AF, de Pablo Pardo (Ecuador, 69) y expondrá algunas fotografías de su colección Miríade que estuvo produciendo en Lisboa durante un período de un año. Las piezas son fotografías de áreas urbanas, edificaciones con intervención, creando efectos de profundidad y relieve en escala monocromática. Recuerdo aquel joven Luis con el que trabajé en Galicia Moda, en donde tuvo en fotografía una escuela de altura con los grandes fotógrafos que por allí pasaban para inmortalizar las colecciones de la moda gallega con los y las más destacadas modelos. Criado entre empresarios y diseñadores, fundador de La Taberna Moderna en Lisboa, en Madrid tendréis su vis fotográfica.

De Magaz a Crúas, comer y musicar

¿Y qué haría yo hoy en Vigo? Pues como el amigo Jesús Magaz, del asador Soriano, me ha puesto los dientes largos enviándome un vídeo de sus Jornadas del lechazo, que acaban hoy con el Macareno de Roa, me iría allí a comer y, para darle un tono digestivomusical y despedir la atardecida me iría a las 20.30 al café Vitruvia a ver cómo lo hace el dúo de percusión y piano Crúas.. Alba Hermida en la voz y percusión e Iria San Marcial al piano. Pues a ver.