Calma: lo tienen casi todo pensado. Ya, sí, es cierto que el PP lleva cierta ventaja, porque el resto no esperaba tanta prisa para convocar a urnas, pero aún así los staffs partidarios ya tenían listas previas, provisionales, de candidatos in pectore, de modo que los aspirantes de últimas hora, que no se molesten: el pescado está vendido. Y con garantías: piden certificados de buena conducta. Jo.

Es cierto que hay dudas –en los tres grandes–, pero no muchas. Y de forma especial –insiste avecilla– en el suroeste urbano y en el sureste rural, porque hay que hablar con los comités ytalytal, pero ya se advirtió con claridad que el mando seguirá un antiguo criterio, pero con una leve novedad. En resumen, avisan: “quien se mueva no sale en la lista”. ¿Eh? Donde no hay problema alguno de muchedumbres es en el resto de las huestes. Por ejemplo, los de Vox andan justitos de candidatos, pero al menos con las cities y villas mayores de las cuatro provincias cubrirán el cupo. Y en cuestión de finanzas tampoco esperan dificultades: solamente dudan en la cosa del candidato a presidente. Pero da igual. Los que están con las posaderas prietas son los otros, los del rojerío radical. Tienen para llenar las listas. pero no para los gastos de la campaña, salvo quizá los sumandos de Yolandinha. El resto tendrá que abonar a escote, y los podemitas organizar una rifa, a ver si así, pero es difícil. Si no les ayuda Monedero no tendrán ni para la fianza de entrada en la cofradía de los fueles difuntos. ¿Capisci?