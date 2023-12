Psicóloga holandesa, cambiar el mundo a través de una acción social y personal ocupó su tiempo hasta 1990. Después de cruzar el Atlántico en dos ocasiones en barco de vela, recaló en Cangas en el 91. Construyó Centro Punta Couso y desarrolló, como pionera en España, sus terapias, formaciones y conciertos con cuencos tibetanos, gngs, monocordes y voz sanadora en España, Portugal y Nepal. Fundó la ONG Mitrata Nepal España. Busca, según ella, el cambio desde dentro, a nivel celular, en cada acto, pensamiento, palabra y nota que toca y canta para resonar con las armonías del orden divino de la Creación. Aunque no lo parece, considera su trabajo altamente político: Crear cambios desde dentro, que no se deshacen tan fácilmente con los vientos políticos.

Foto: Augusto Rodríguez

Sobre Terceto para un celador, un chat de humana altitud

Igual que no utilizo Facebook ni Instagram, ni Tik Tok ni aún menos Twitter, sí me sirvo del wassap e incluso estoy en algún chat aunque no escribo en casi ninguno. Digamos que estoy de ojeador y eso me pasa con uno que sigo detenidamente, porque me parece admirable. Denominado Terceto para un celador, lo coordina con muy buena mano, férrea cuando alguien va más allá de las líneas rojas, un celador que firma como Ith, uno de los hijos de Breogán, cuya identidad real respeto. Supongo que hay mucho celador aquí pero tanto te puedes encontrar con Xoan Piñón como con Séchu Sende, Suso Alonso, Raquel D. Seijas, Kukas, Lita, Forcadela, Rafa Quintiá, Marica Campo, Sonia Balsa, Laura Ponte... Desde una visión progresista y con acento gallego pero nada excluyente, hay poesía, música, literatura... y hasta antropología de modo que concilia un saber con un estar y, sobre todo, una profunda sensibilidad, respeto y afecto entre los participantes. Es lo contrario de ese odio que destila Twitter, un chat de conciliación, comunicación a veces terapéutica que muestra lo mejor de la naturaleza humana. Esperemos que nadie lo malogre.

El Animar-T de Miguel Strada

¡Hombre, Miguel Strada! Como tengo más años de los que quisiera, al menos tengo larga visión retroactiva y he visto crecer y hacerse de la nada a muchos profesionales, como Miguel Strada, que se autodenomina como Quijote, soñador, divertido, impaciente y optimista pero también es gerente de Animar-t Animación. Y yo digo que es un animoso luchador que ahora recoge su siembra. Puedo recordar como se inició en la TVG con Roberto Vidal, en el Supermartes como actor cómico, en su periplo por talents shows como Éxito de TVG coincidiendo con la viguesa Sabela Cereijo, en As tardes después con Ana Kiro y en Tienes talento del canal estatal Cuatro, por contar solo algo. Ahora, y desde hace 15 años, regenta junto con su pareja, la también actriz y cantante, Xiada Sanlés, ANIMAR-T, una empresa de espectáculos, animación, ocio y diversión con la que recorre toda Galicia haciendo felices a los más peques y no tan peques. Pues ya dicho esto, bien está que sepáis que el 22 de este mes van a estar en el Centro C. A Laxe con teatro musical y magia, el 30 con su obra musical de títeres O paxariño da xanela en la carpa de Navia (18h.) y el 4 de enero, como desde hace muchos años, con A bailar no Nadal, en el auditorio de Bembrive, a las 17.30h. ¡Bien Miguel!