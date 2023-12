Apuesto doble contra sencillo que ésta es la más antigua promoción de alumnos del Instituto Santa Irene que aún se reencuentra para recrearse en la memoria común. Han retomado tras el COVID la buena costumbre de reunirse en el hotel Coia por estas fechas logrando la nada despreciable cifra de 40 compañeros de aquellos ya lejanos años 60 del pasado siglo. Son los que tuvieron como profesores a Rufo Pérez, Consuelo Burell, Vicente Argomániz, el padre Luis Cuntín, Luis Ceruelo, Fernando Pereiro, Mª Carmen Ambroj, Pilar Millán, Mª Ángeles Vázquez de Parga, Ovidio Martínez, José G. Posada-Curros, Leónides de Carlos, Méndez Ferrín, Emilio Freijeiro… y tienen en su memoria aquellos Juegos Escolares Nacionales en Madrid. Felices están por poder contarlo así, de apuestos maduros.

Vuelve Francisco Castro al galope de Cantigaéverso, música y poesía

Hoy comenzaba a escribir escuchando la cantata de Bach Wer nur der lieben Gott, que me recomendó mi caro hermano en Cristo Fernando Bartolomé para aumentar mi sensibilidad musical pero la pospongo al escribir de la de Francisco Castro. Recuerdo que cuando asumió la dirección de Galaxia me sorprendió la prodigalidad editorial que imprimió, la rapidez con la que editaba nuevos libros, y ahora que ha dejado tal responsabilidad editora y se vacía en la música aplica esa misma ansia reproductiva. Hablo de Francisco Castro, que si el 28 de octubre presentó en los Salesianos, Agora é o tempo, un disco cañero y guitarrero de la mano del productor musical Federico Welicki, reaparece con éste elviernes, 15, a las 20 h., como parte del programa Vigocultura para presentar en sociedad Cantigaéverso, un espectáculo poético y musical en el que se repasan y revisitan los clásicos de la poesía gallega musicada. Ya están las entradas a la venta por sólo 3 euros, al ser un espectáculo subvencionado y por tanto una ocasión de oro para oír 15 poemas musicados y con ellos hacer un viaje desde los años 60 del siglo XX por la historia de las composiciones poéticas que versionaron nuestros grandes músicos. Del aregntino Welicki, que tiene su historia, ya hablaremos.

Un visita feliz a Vigo no tempo

Agorá é o tempo es el primer disco de Castro, pero yo vuelvo de la exposición Vigo no tempo, que tenéis en la sala Afundación de Policarpo Sanz 24 y es la quinta de las exposiciones que se ponen en marcha en el marco de un proyecto más amplio, Cidades no tempo, que contempla una exposición en cada una de las siete principales urbes gallegas. Tendré que felicitar a Manuel Gago, que es el comisario de la misma, y a Manolo Bragado como asesor, por aplicar tan buena síntesis a algo tan complejo como una mirada a la historia de Vigo. Y es que no es fácil explorar la ciudad desde sus orígenes hasta la actualidad con una combinación única de objetos de alta cultura y cotidianos, obras de arte, documentación histórica, mapas y planos, recreaciones virtuales, fotografías y publicaciones. Hablaremos más por lo menudo de ella. Por cierto que en STV Espacio de Arte (Gran Vía) tenéis la Malaherba de Diego Vites, una colectiva en Quadro y en la galería Sargadelos Puri Díaz y Cristina Brea, el Dúo Fvck, montaron una fotográfica de Pep Paramos, un claro defensor de la fotografía analógica.

Y Patt Skinner muestra una obra en la pantalla de Times Square

Nunca sé por donde anda Patt Skinner, esa querida artista viguesa, porque la última vez que la llamé estaba creo que en las islas Caimán haciendo surf o en tarea ecológica. Lo que sí sé es que una de sus obras, “Freedom from plastics plead”, que se encuentra en una plataforma de arte, ArtQuis, apareció el día 2 en esa gran pantalla que todos hemos visto en Times Square. El cuadro representa el deterioro del planeta y, en especial, de los mares del mundo. ¡Bien por Patt!