Cuatro Cosas

Sí, sí, el afamado conjunto músico vocal Os de Sempre podrá seguir con el rollo de lo de “los inventos de Marconi” ytalytal, pero, mientras, avecilla llena el buche de cosas de contar. Os dijo hace muchas lunas que lo de Espazo Común se movía, que los pachistas habían convocado xuntanzas para ver qué tal, y ñaca: cada vez están más cerca. Conste que entre los jacomitas no todos están de acuerdo en montar una multiparroquial del voto. Pero como el que paga, manda, todos firmes. ¡Ar...!

Y es que cuando se habla de política ourensana no conviene olvidar que aquello es un Escorial. Y que allí, como escribiera un ilustre vicepresidente económico de la Xunta en sus albores, ya de niños aprenden a escuchar cómo crece la hierba. Hasta tal punto, además, que exportan esos conocimientos. El pájaro ya oyó dos cosas: una, que en Lugo vuelve a sonar la posibilidad de dialogar con Pachi y reforzar la organisasao. Y, dos, desde As Burgas le enviaron recado a O Noso Presidente. Yes.

El mensaje era breve, pero con un texto significativo: “nada temas de nosotros, presi”. Y conviene recordar que el pontífice jacomita no puede acudir a elecciones autonómicas gallegas sin renunciar antes a su cargo de alcalde. No tardará en proclamar que ese “detalle” lo incluyó Fraga en su reforma de la Ley Electoral de aquí precisamente para fastidiarle directamente a él, que de aquella estaba todavía casi en pañales. Pero cuidado: cuando el gallo canta, algo tiene en la garganta. ¿No...?

Mientras, en el PSdeG –que cada vez es menos “de G” para ser más “de F”, o sea, de Ferraz–, ya nadie puede discutir algunos hechos. El primero y quizá más grave, es que el PSOE está al menos tan dividido como las castas en la India . El segundo, que Gonzalo los tiene como el caballo de Espartero: hay que echarle mucho valor para oponerse al rodillo digital de los petrusianos. Que, por cierto, ya tienen trabajando a Tezanos y cía para las próximas encuestas sobre Galicia y Euskadi. Ojo con los idus de Marzo, y quizá también de Cataluña. ¿Capisci?