No me digáis que estos aguerridos varones, maduros pero aún en edad de merecer y ya con muchas sabidurías albergadas, no son un trasunto de la felicidad, que ya sabemos que son instantes, lo que se tarda en leer un soneto de Quevedo. Uno de ellos, de nombre Ignacio y botella de Kopke (tawny) en la foto, les cocinó en el Txoco de Amigos de la buena mesa, el del Emérito. Les dejó en estado de encantamiento, de arrobo, como de éxtasis, su foi micuit relleno de manzana caramelizada y turrón, su bacalhao as natas, su confit de pato con puré de boniato, todo regado con Oporto blanco Kopke con limón, Oporto Kopke blanco 10 años, Godello Minus, Vintaje Kopke. Y, de traca final un queijo da estrela con un Oporto Colheita Kopke. En ese momento, lo que les pidierais os lo darían.

En el Camino, con jubilosa parada en los fogones del Machina y del Solla

Mis amigas, que hacían por cuarta vez el Camino de Santiago y en esta el portugués desde Oporto, llegaron cascadas bajo un sol tórrido a Canido y me llamaron. “Oye, paramos a tomar una tapa en el Machina que nos habías recomendado y al final, acabamos comiendo. Estaba a tope, conseguimos la última mesa. Gozamos una empanada de xoubas que era un espectáculo y de un coruxo grandioso y no entendimos cómo cosa tan buena la tenía en el menú del día”. Camilo, el sucesor de Paloma y Lorenzo que ha elevado las cotas culinarias del Machina, no sabía que esas clientas que hacían allí parada en el Camino, amigas mías, eran colegas de larga experiencia culinaria. Una, Lourdes Gabriel , directora del prestigioso hotel Abba Salamanca; la otra, Nuria Sánchez, Revenue Manager de Meliá Hotels aunque allí llegaran con pinta peregrina. Hacían a pie el Camino, sí, pero con buenos alojamientos y cuchipandas gloriosas. Se despidieron de Camilo tras animada charla sobre los males de los autónomos y acabaron su jornada “podófila” en Vigo. Noche, restaurante Solla en el Palacio de la Oliva. “Comida de 10, servicio suficiente y precio razonable –me dicen–. Un tartar de vaca y tuétano asado impresionante y no menos un jurel curado en cremoso de pimientos de Padrón”. Al día siguiente, caminata a Pontevedra.

Larry, patrón mayor de la mar océana que se fue a mayores alturas

Fue un gran patrón de pesca, de esos que empezaron a surcar las aguas por los años 70, driblaron no pocas tempestades y recorrieron muchos mares allá por las Malvinas, Namibia… Hablo de Larry, Eduardo Villanueva, el marido de la sinpar Malú Rey, que falleció hace unos días. ¿Quien no recuerda en Bouzas y, sobre todo, entre su gente de la mar, a este ser popular y entrañable que trabajó con los Molares y luego con los Fontán en Rampesca, en barcos como el Ponte de Rande y el Ferralemes? Jacobo Fontán me habla de sus excelencia como profesional y ser humano y todos respetamos, su larga memoria.

Medicina cubana contra el bloqueo

Cuba exporta medicamentos, algunos tan novedosos como la exitosa vacuna contra el cáncer de pulmón (muy demandada en los EUA), un específico que combate el Alzeimer o tres vacunas contra el COVID-19, de eficacia probada. Pero, según me cuentan en la Asociación de Amizade Galego-Cubana,, sus originales patentes no circulan en la UE porque los EE UU apuntaron a Cuba en una “lista de paises promotores del terrorismo”. Una locura, me dicen, porque Cuba lleva a 70 países (Italia, por ejemplo) su excepcional farmacopea por medio de brigadas médicas voluntarias. De esta paradoja entre cuarentena política y remedio probado viene a hablarnos hoy viernes 6 Claudia Bernal Estrada, joven ingeniera del Centro de Biotecnología y Genética (CIGB) de Cuba, invitada por la Asociación de Amizade Galego-Cubana Francisco Vilamil. La charla, en el local de la Villamil, en Cánovas del Castillo 10, a las 19.30