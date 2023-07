En el Liceo de Bouzas podéis hacer un recorrido de evocación marina con los cuadros de Horacio de la Campa, a quien veis en esta foto con el público que asistió a la inauguración allí de su exposición. Excampeón gallego de pesca submarina, buzo de larga trayectoria, Horacio reunió en torno a él a una magnífica representación de buceadores que atesoran una experiencia y vivencias enormes, verdadera historia de la inmersión en Vigo y Galicia. Allí le acompañaban, Toñito, Clavero, Rolán, Sotelo, Luis, Patiño, (otro magnífico pintor), César Pexegán, Tobi, Gordo, etc., familiares, amigos, que gozaron de sus óleos y revivieron aventuras y horas, y horas pasadas bajo el agua. Todos tenían en mente a José Luis González, campeón del mundo de foto sub, fallecido recientemente.

¡Qué abordaje de Jesús Bahíllo a los orígenes del cristianismo!

Estoy leyendo, admirado, un trabajo de Jesús Bahíllo elaborado a título particular sobre los orígenes del cristianismo, producto de su curiosidad insaciable. Antes debo decir que en los archivos de FARO están las 160-170 memorias de doble o triple página que les hicimos a otras tantas personas cuya vida nos pareció digna de quedar escrita para la posteridad. Cerramos la sección y una de las que quedaron sin concelebrar fue la de Bahíllo, más por humildad de él que por deseo nuestro, ya que lo intentamos. Jesús tiene una historia tan rica en lo político, laboral y humano que se hace imposible de reseñar aquí, desde que en 1973 llegó a Vigo y dos años después participó en la constitución de la Agrupación de Vigo el PSOE, de la cual sería secretario general, siendo también secretario de Propaganda del PSP de Galicia y su representante en la Junta Democrática y posteriormente en la “Platajunta”, diputado, autor de unos 200 artículos de política y economía en la prensa diaria... Este laborioso trabajo suyo que ahora despierta mi atención es el resultado de haber leído mucho de diversos autores sobre los orígenes del cristianismo y, sobre todo, de su asistencia al seminario casi cuatro años que dio el primus inter pares en tal materia Antonio Piñero en Nigrán. Son notas resumidas de libros de historiadores e investigadores independientes que permiten al neófito un fácil acceso a esa interesantísima materia de la cultura cristiana que hemos mamado. Como son poco más de cien páginas recomiendo a cualquier amigo suyo que aproveche este gran esfuerzo de síntesis y se lo pida por internet.

López Periago, en las charlas de Sabarís para hablar del suelo

Y ya que hablo del baionés de residencia (chipionés de nacencia) Antonio Piñero aprovecho para decir que mañana jueves, (20.00 h. Edificio Multiusos Sabarís -antiguo Mercado) se celebra la segunda de las Charlas en Sabarís (130 personas asistieron a la primera) que él mismo organiza gratis et amore con invitados de prestigio, amigos y conocidos de la universidad y fuera de ella Tratará sobre El suelo en el que vivimos. vida y responsabilidad social y ahí estará para impartirla José Eugenio López Periago, profesor titular del área de Edafología en la Universidad de Vigo (UVigo) y encargado de cátedra de la misma disciplina. Según mi memoria Piñero organizó estas charlas durante nueve años en Baiona hasta que el PSOE local lo cortó radicalmente hace cuatro años no sabe uno por qué aunque parece que uno de los argumentos era que no trataban temas de Baiona (?) ni estaban pensadas para la gente de este pueblo (?). En la primera etapa se hacían en la Capitanía de Baiona, de la que me dicen, por cierto, que está digna de mejora (goteras, etc), tarea que el nuevo alcalde, Vázquez Almuiña, tendrá que valorar. Ahora se imparten las charlas en Sabarís. y ya están cerradas la del 3, 7, 10, 17 de agosto.