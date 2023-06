No ceja José Antonio Arbe en su gusto por retratar rincones de Vigo y esta vez ha llevado sus fotos a las paredes del restaurante O Portón , en la conocida popularmente como calle de las ostras. Buen momento porque su exposición coincide con el 35 aniversario de este bar con Gustavo y María, que estos días añaden al placer de comer el de mirar: fotos del Vigo Vello y sus tradiciones, ses San Xoán, La Reconquista, O Marisquiño, Os Maios, el Cristo de la Victoria… Ahí veis a Gustavo y María “almas mater” del restaurante celebrándolo con algunos de sus visitantes asiduos vigueses y, al fondo, al fotógrafo José Antonio Arbe.

¡Hola, comienza en los jardines de la Alameda el Vigo Jazz-Class!

¡Atenta la compañía! A la tercera edición llega el Vigo Jazz-Class, desde esta misma tarde y hasta el próximo sábado incluido. Cuatro conciertos gratuitos, casi ochenta músicos y un programa espectacular. El Concello de Vigo ya nos anunció el año pasado que este festival había llegado para quedarse, porque lo que se vive en la Plaza de Compostela y en sus jardines es una fiesta de las buenas, con resaca de Chopin, de Bach, de Duke Ellington, y otros muchos compositores. Hoy comienza a las 21.00 horas con la Imagine Jazz Orchestra de Vigo, alumnos del Conservatorio Mayeusis; con alumnos de la San Andreu Jazz Band de Barcelona, con la trompeta de Andrea Motis como artista invitada y la espectacular dirección de Joan Chamorro. El objetivo es muy popular: música clásica y jazz para todos. Y todo esto sucede desde el inagotable café Vitruvia, que lleva demostrándonos desde 2015 que la música clásica y el jazz nos gustan más de lo que creemos. Compruébenlo! Estas cuatro noches de verano y gratis. Una buena ocasión para relajarse, emocionarse, y disfrutar plenamente.

Los de Esgrima Histórica, fetén

Voy a llamar a Damián Troncoso para retarle a un duelo a espada larga o, si no acepta atemorizado, a Rodrigo Presa con espada medieval y escudo. Bueno, es una fantasmada porque no se va a enfrentar uno, que nunca ha blandido una espada, a quienes destacaron en el 5º Torneo de Esgrima Histórica “Villa de Redondela”. Fue hace unos días y transcurrió con la impecable organización de la Sala Viguesa de Esgrima Antigua y contando con multitud de participantes venidos de Chile, Ucrania, España y Portugal. Con este torneo se concluyó además la temporada 2022/23 de la Liga Gallega HEMA, acabando como campeón por 2º año consecutivo Damián Troncoso en espada medieval y escudo, seguido con un 3ª puesto por Rodrigo Presa en la misma categoría. Cualquier día me paso por la Sala Viguesa de Esgrima Antigua en Travesía de Vigo 102, que se consolida año tras año como uno de los clubs con más logros en las competiciones de esgrima histórica, para ver si a mi edad aún puedo dar algún mandoble.

Escoita a Abe Rábade no Caurel

Y que me escribe mi amigo Marcos Reinoso, vigués refugiado en la tierras do Caurel y presidente de la Asociación Desarrollo Rural Serra do Caurel, para que declare a los 4 vientos que el viernes 30, Abe Rábade presenta su obra ‘Botánica’ en el segundo concierto de CourelSon 2023., suspendido el 3 por las tormentas. La actuación, organizada por esta asociación que preside, será en la arboleda de Miraz a partir de las 20.30 horas. Uno, que fue un año pregonero del Courelson, encontró allí a gente de Vigo o alrededores que no quisieron perderse estos conciertos en medio de la naturaleza. Y el de Abe Rábade será en ese Miraz desde el cual puede soñarse el paraíso. Buscad, buscad en Internet y veréis.