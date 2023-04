Se nos había despistado entre tanto correo esta fotografía, tan cordial, de tanta memoria y que tanto tiene que ver con la historia laboral olívica. Son extrabajadores de Galasa (concesionaria de Pegaso en Vigo) que comieron en Casa Choles y tantos lazos comunes debieron establecer en el pasado, en tantas horas de su vida dedicadas al trabajo. ¿Nombres? Quique Lago, jefe de taller, Rafa (delegado fútbol playas), Alfonso, Mauri, Miguel, Castro, Ramón Parada, Isidro, Laredo, Lito, Moncho de Redondela, Guillermo (departamento de Inyección), Mauri (recambios)... y tantos más ahí contentos.

Con Amalia Bustos, la reina del Apeadero, a pie de tren

¿Cuántos años hace que no veía a Amalia Bustos? Sí, hombre sí, la mujer de Antonio, esa cordial pareja que tuvo en Chapela el restaurante El Apeadero, en el que ella demostró sus cualidades culinarias y su origen salmantino. En el mismo tren Vigo-Madrid, al bajar a medio camino, nos encontramos y charlamos largamente. Precisamente a pasar unos días a Salamanca se dirigía ella, donde tiene la memoria de la infancia y en el presente al menos un hermano ¡Cuántas cosas han ocurrido por medio! Hijos crecidos, una nieta adolescente en Vigo y otro de ellos inglés, y sonrosado de la hija que allá vive, ella misma estupenda, bienhumorada y agradecida a la vida tras haber dejado atrás una dura experiencia contra la enfermedad. Nos despedimos y nos olvidamos de intercambiarnos el teléfono.

Garrido, cuatro años después

Hace unos días se cumplieron cuatro años del fallecimiento del arquitecto Jaime Garrido, defensor de patrimonio de la ciudad como pocos con sus estudios y sus libros. ¿Hubo mayor divulgador del mismo que él? Me temo que no, y por eso siempre me extrañó que no hubiera ningún reconocimiento público municipal de su trayectoria, un Vigués Distinguido cuando menos, que yo digo que sería muy corto premio si comparamos su historial con el de otros ya otorgados. A este admirado amigo que siempre estaba ahí para resolver las dudas de los periodistas respecto a la arquitectura más emblemática viguesa, le recordé el otro día a la sombra del fallecimiento de María Conde, la hermana del constructor Pepe Conde que tan buen tándem hizo con Garrido. ¿No recordáis libros suyos como Vigo. La ciudad que se perdió, Arquitectura de piedra en Vigo o el El puerto de Vigo, algunos de sus trabajos más importantes (y el último sobre Jenaro de la Fuente), por los que recibió galardones como el Premio a la Investigación de la Diputación de Pontevedra o el Premio Irmáns Gómez Román de Urbanismo e Arquitectura?

Con Raniero Fernández, de fotos por el Museo del Mar

A Raniero Fernández le recuerdo en su joyería de Príncipe, allá por los años 80 o 90, y creo haberle hecho alguna entrevista pero sobre joyería. En 2008 sé que reconstruí para FARO la historia de su joyería, a la que llegó ayudando a su padre en los años 30 del pasado siglo y en ella ya conté que se decía que sabía elegir las piedras preciosas como nadie pero que en fotografía, su pasión, fue un puntal del desarrollo del movimiento aficionado que surgió en los años 50 y 60 de Galicia. Claro, el paisaje desde su infancia, nacido en 1910, estuvo teñido por el mundo de las joyas y complementado por el de las cámaras en tiempo libre. De esta otra faceta es de lo que podéis saber si visitáis el Museo del Mar, al galope de su cámara, recorriendo una muestra de Manuel Sendón y Suárez Canal por su archivo fotográfico. Si antes habéis tomado alguna delicia gastronómica al lado, en O Muíño do Vento, os parecerá aún más interesante la obra que este fotógrafo realizó en las décadas de los cincuenta y sesenta del siglo pasado por Galicia pero sobre todo Vigo. Además también podréis ver una antología de obras de fotógrafos coetáneos de Raniero como Manuel García Ferrer, Francisco Losada, Luis Rueda, Schmidt de las Heras, Ricard Terré, José Veiga Roel y Luis Zamora, que permite contextualizar mejor su trabajo.