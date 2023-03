Nada, fratres, que sí, que van a tener razón los que dicen que en la oposición gallega hay quien sigue el principio del “cuanto peor, mejor”. Y aunque es verdad que algunos de sus catecúmenos “pican” y apoyan tan pintoresca teoría, también lo es que existe inquietud en unos cuantos, más sensatos, que temen que semejante actitud pase factura donde menos se lo esperan algunos de sus hooligans. Sin ir más lejos, en el mando psoeciata no acaban de entenderlo. Ojo...

En concreto, que en su Grupo haya diputados que van por libre y no se documentan bien. Es el caso de un Saulo de las tierras altas que aún no se cayó de la burra, ignora la antigua postura de su jefe, y no tiene ni pugnetera idea de la postura del marisqueo pontevedrés. Que ya dijo y escribió que quiere que la fábrica de Ence no peche. Y ese es el quid de la cuestión, insiste avecilla que añade que más le valdría al poncio ocuparse del marisqueo herculino. ¡Ay, Saulito...!

A ver: que nadie se alporice con la referencia a la antigua postura del prior de la orden valentiniana. Con muy buen criterio, dijo en una ocasión que dado el ya previsible final de la industria que le daba vida a la villa de la que es alcalde, había que buscar alternativas con tiempo. O sea, lo que no hicieron otros, un fallo que pueden pagar en los idus de mayo. Las encuestas serias mantienen que el desgaste del gobierno local en la kapital es acusado. Uyuyuy...

Acerca del papel que hizo el diputado del BNG en la misma sesión parlamentaria y sobre idéntica cuestión, dice Anacleto que habrá que hablar otro día, pero de momento transmiten sus agentes la estupefacción ciudadana porque, en vez de alegrarse de que la ría no esté contaminada, y de que el expediente de sanción europea se quedó en nada, los nacionatas ponen a pingar a quienes hicieron la tarea de eliminar la polución. Esa actitud le va a suponer, quizá, al BNG tener que pagar más por la coalición. ¿Capisci...?