Lo que faltaba, cogno: una ministra del Gobierno –adscrita a la rama podemita– ha visto que la cosa se pone fea y decidió aumentar la merdée en la que viven los de su entorno y extenderla. Y, natural, lanzar la que les está sobrando hacia el centroderecha que comanda el PPresidente Feijóo, al que la ilusa quiere enganchar a lo de la corrupción genética/vetónica de otra época. No, no se refiere a los ERTE andaluces: eso fue más bien una subasta de tipo benéfico. ¿Eh...?

Avecilla, que constata la satisfacción de una parte de la izquierda gallega –sobre todo la extraparlamentaria– tras la golfería mencionada, se hace eco del cabreo de una parte de la que sienta el culo en los escaños del Hórreo. Lo que no acaba de aclararse es si ese enfado es por no haber tomado aquí una decisión parecida o es más bien porque la “iniciativa” podemita presupone que el electorado gallego es una especie de circo. Y eso ofende. Yes...

(Se refieren, ofcourse, al hecho de que, para llegar a donde estuvo en la Xunta, tuvo que ganar cuatro elecciones consecutivas con mayoría absoluta, mientras que a la “ministrita” le bastó con colarse de rondón en la citada merdée. Y decir todo esto no es tomar partido: es solo recordar hechos ciertos, no susceptibles de ser repudiados por el comité censor que organiza el equipo de Torquemada Bolaños, también conocido como “Rasputín bis”. Uyuyuy...)

Anacleto, por su parte, se dedicó a recoger datos de sus agentes en los alrededores de la Puerta madrileña del Sol, para preguntar si en las instituciones kapitalinas –sobre todo de la Comunidad o el Concello, allí Ayuntamiento– se veía alguna sonrisa. La respuesta fue afirmativa, aunque con margen para la adivinanza: alguien –del género femenino, sí– apareció con su semblante alegre y elegante a tope: parecía, en castizo, un brazo de M. A .R.. O al revés. ¿Capisci...?

