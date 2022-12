María Luisa Balaguer, magistrada del Tribunal Constitucional perteneciente al bloque progresista, fue entrevistada ayer por la mañana por una cadena de radio. La primera sensación del oyente fue que estábamos escuchando a una persona de gran solvencia y altura intelectual, que consideraba que lo ocurrido apenas unas horas antes en su institución, y que ciertamente no le complacía, era un avatar más de las relaciones entre poderes del Estado, sin melodramatismo alguno y desde luego sin prever en absoluto las consecuencias catastróficas del exceso judicial contra el Parlamento del Estado que algunos han previsto.

En un cierto momento, la entrevistadora le preguntó a la magistrada por qué, al ver las intenciones destructivas de bloque conservador, irregularmente mayoritario, que amparaba incluso la no retirada de los dos magistrados afectados por una recusación de libro, los cinco magistrados progresistas no se levantaron y se fueron de la reunión, con lo que las iniciativas reaccionarias no hubieran prosperado por falta de quórum.

Ante esta pregunta, que muchos oyentes teníamos en la cabeza, Balaguer respondió con elegancia: ni ella ni sus compañeros son hooligans que resuelvan tan graves asuntos dando un puñetazo en la mesa. Algunos nos sentimos reconfortados por aquella dignísima actitud que se ponía así de manifiesto. Pero enseguida comenzamos a preocuparnos ante la evidencia de que una parte del TC sí está formada por hooligans. Y así las cosas, resulta que los demócratas sí estamos en inferioridad.

@Apapell