‘Born in the Rías Baixas’

Quizás como cantó Bruce Springsteen en su icónico “Born in the USA” necesitemos ahora, también nosotros, un fachendoso himno para las Rías Baixas. Pues entre que el naval no chuta como antes y al sector automóvil se le ve mustio porque se queda sin fueloil, por lo menos que el bardo de turno nos alivie las penas con música. Sin embargo, para muchos el tal cántico del Boss más que de orgullo patrio presumía de lo contrario, de reproche. Era, por así decirlo, una mirada triste sobre la Guerra de Vietnam que por el camino olvidó a miles de veteranos en un país que miraba hacia otro lado. Así que, quien sabe, también podríamos estar pasando por lo mismo. Que nos estemos olvidando de todas esas familias en las que los besos siempre sonaban metálicos, de nuestros veteranos de las carpinterías del mar y de los operarios de Stellantis que dieron forma a la ciudad que hoy conocemos.

Me sorprende que con lo listiños que somos todavía haya gente que se lleve las manos a la cabeza cuando se enteran que los barcos se desplazarán a base de electricidad. Lo de los coches parece que ya lo hemos superado. Aunque la noticia no debiera ser que la cadena de montaje prescindirá de mano de obra en la metamorfosis del petróleo al hidrógeno verde o a la corriente continua. No, el titular adecuado sería que los nuevos componentes –de fabricación viguesa, claro– demandarán más profesionales en su línea de producción. De igual manera, grandes firmas e industria auxiliar tienen por delante el mayor reto tecnológico de su época: la transición a una movilidad sostenible. Ese reto mucho más que eliminar un motor de combustión, es responder a la pregunta: ¿cómo nos moveremos mañana?

"Grandes firmas e industria auxiliar tienen por delante el mayor reto tecnológico de su época: la transición a una movilidad sostenible"

Lo mismo debería ocurrir con el naval. Tras construir en los setenta aquellas dos plataformas petrolíferas –de tan infausto recuerdo en Barreras por el tropiezo financiero que provocaron– es momento de hacer algo en el sentido opuesto. Algo por el planeta, porque a saber la de barriles que habrán sacado la Penrod 70 y su otra cofrade para acabar quemados en cualquier refinería.

Por ejemplo, ahora tocan las otras plataformas, las que apuntalan la eólica marina, no provocarán gases de efecto invernadero y se podrían producir aquí. Sin ir más lejos, el pasado mes de junio salían de Navantia Fene rumbo a Saint Brieuc (Francia) las primeras estructuras acuáticas para un parque de aerogeneradores que Iberdrola construye en la costa bretona. Por lo pronto, la economía verde genera en Ferrolterra unos mil empleos directos… Mientras tanto en Vigo, solo estoy oyendo: “Born in the Rías Baixas / I was born in the Rías Baixas”.