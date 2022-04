Rueda sale de la sombra

“Yo voy a juzgar por sus resultados electorales, y una persona que pierde las elecciones no puede permanecer en su puesto. Aquí se viene a ganar. Y ganar significa mejorar los resultados electorales”, declaraba el domingo Alberto Núñez Feijóo en una entrevista en ABC. Ya estaba el recién estrenado líder del PP poniendo deberes a su sucesor en Galicia: como mínimo revalidar en 2024 sus últimas cuatro mayorías absolutas. ¡Casi nada!

Alfonso Rueda, que ayer ya recibió el apoyo de los tres barones provinciales de A Coruña, Ourense y Lugo, es el elegido para sustituir a Alberto Núñez Feijóo. Y la encomienda es mayúscula. Con la vista puesta en los comicios gallegos, el político pontevedrés que desde 2006 fue mano derecha del hoy presidente nacional del PP abre una nueva etapa. Ya no está a la sombra del hiperliderazgo de Feijóo, que copaba todo el protagonismo. Ahora los focos se posarán en Galicia sobre su heredero. Y las tareas que tiene por delante no son pocas.

Perfil propio

Las copias no venden, la gente siempre prefiere los originales. Rueda no puede hacer borrón y cuenta nueva, sobre todo porque la gestión de Feijóo ha sido una gestión de éxito (sus cuatro mayorías absolutas están ahí), pero tampoco puede mimetizarse como hasta ahora con su jefe de filas. Tiene que exhibir un perfil propio. Fijar sus prioridades, sus emblemas... Aunque lleva desde 2009 como mano derecha de Feijóo en la Xunta, política e ideológicamente Rueda es un desconocido. El rumbo lo marcaba el presidente, y todos repetían su argumentario. No había espacio para el matiz, para despuntar y menos para discrepar. ¿Es Rueda de centro o más de derechas que Feijóo? ¿Es liberal en el plano económico? ¿Cuál será su actitud para con el idioma gallego, pues en 2009 acudió a la manifestación de Galicia Bilingüe en contra del gallego en las aulas? ¿Perpetuará la guerra con Abel Caballero, o habrá un giro? ¿Se atreverá a discrepar con Feijóo, como hace Ayuso, quien incluso se atreve a fijar posición antes que el líder nacional? Por cierto, ¿qué proyecto tiene para Galicia?

Hacer equipo

Feijóo ya le he pedido públicamente que mantenga al menos al “núcleo duro” de su Gobierno, pero su relevo ha de montar su equipo propio. Dirigentes populares dan por hecho que “habrá ajustes, el Gobierno funciona bien, y no tendría sentido un cambio radical”. Al irse Feijóo y ocupar su puesto Rueda, queda libre la Vicepresidencia Primera y Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo. ¿Quién ocupará la Consellería? ¿Habrá en este nuevo Gobierno, dos o un vicepresidente, o ninguno? Dirigentes populares no descartan que pueda entrar Diego Calvo, el presidente provincial del PP de A Coruña, pero también observan que puede “ser una mala jugada”. “Si es percibido como un contrapeso a Rueda, como el potencial recambio del presidente, ... puede generar inestabilidad en el Gabinete”, señalan, y, además apuntan que la cuota coruñesa está sobredimensionada. Con Calvo dentro, serían seis los conselleiros de A Coruña, mientras Ourense no tiene ninguno, pues al titular de Medio Rural, José González Vázquez, aún siendo oriundo de la provincia, como vive en Vigo y se lleva bien con Rueda, se le identifica como pontevedrés. Si la representación herculina crece, “Ourense no puede quedar sin nada, Baltar fue el primero en salir a apuntalar a Rueda, mientras Calvo se hizo de rogar”, comentan fuentes populares. Lugo solo tiene un conselleiro, Francisco Conde, pero más que de Lugo es de Feijóo, por su amistad personal con el líder del PP. En la radiografía que hacen del actual Consello, las mismas fuentes señalan que de los seis conselleiros herculinos, los más próximos a Calvo serían las titulares de Infraestructuras, Medio Ambiente, Política Social y Mar, mientras que la de Emprego sería más cercana a Rueda, y el de Facenda, recién llegado, sería neutral. Otro conselleiro afín al futuro presidente sería el de Medio Rural. El conselleiro de Educación es de Pontevedra y fuentes populares lo meten en la lista de Rueda. “Es un hombre de equipo que trabaja por el bien del partido, es lo que le importa”, sostienen.

Baronías

Alfonso Rueda fue el secretario general del PPdeG durante diez años y es presidente provincial del PP de Pontevedra desde 2016. Tuvo que tomar decisiones, apostar por unos y dejar en la barrera a otros. Así que “tiene cadáveres a sus espaldas”, cuentan en el PP gallego, y añaden: “¿cómo no los va a tener, si su papel era el del poli malo?”. Ahora tendrá que “tejer complicidades”, “amplir equipos, sumar apoyos”. En estos últimos 16 años, no puso mucho ahínco en ello, le afean algunos, y otros lo disculpan: quizás “no se movía” porque sabía que Feijóo no quería delfines. Pero ahora no le queda más remedio. Tendrá que ampliar el círculo. Y los barones provinciales serán claves. Los necesita para ganar las elecciones, primero las municipales y luego las autonómicas. Y ellos tendrán que asumir que “si a Rueda le va bien, al partido también, y eso es lo único que importa”, remarcaba ayer un veterano dirigente del PPdeG. Aunque Feijóo ya ha asegurado que regresar a las baronías sería un “error”, está claro que se abre una nueva etapa, y mientras Rueda no apuntale con victorias electorales su autoridad, los barones le verán como un igual, un igual al que han impulsado al cargo estrella. Dicho de otro modo, pensarán que les debe el puesto. Rueda tiene que darle vueltas a su futuro Gobierno, pero también a su equipo en el PPdeG. ¿Quién será su Rueda? ¿Y a quién dejará la presidencia del PP de Pontevedra?

Crisis económica

El futuro presidente no asume la presidencia de la Xunta en el mejor momento. Galicia, igual que España y el resto del mundo, está tocada por la pandemia, pero también por la Guerra de Ucrania. Miles de familias lo están pasando muy mal. El otro día este diario contaba que los hogares que se aprietan el cinturón y recortan gastos se han duplicado en un año y ya representan el 40%. Rueda va a tener la oportunidad de gestionar millones de euros de fondos europeos pensados para paliar los efectos de la pandemia y darle la vuelta a la economía gallega para que sea más productiva, más verde y más digital. La economía de la comunidad necesita un revulsivo, crecemos pero la convergencia con la media española aún queda lejos, y nuestro tejido productivo está pendiente de modernización.

Elecciones municpales

La primera prueba de fuego para Rueda serán las elecciones municipales de mayo de 2023. Justo los comicios donde el PPdeG más flaquea. No gobierna en ninguna de las siete urbes, y solo ostenta el poder en una Diputación, la de Ourense. ¿Hasta que punto se podrá atribuir a Rueda la responsabilidad del resultado? Diego Calvo decía ayer: “Lo fundamental es que el PPdeG pueda presentarse a sucesivas elecciones con garantías para mantener las mayorías necesarias para gobernar”, y añadía: “Siempre que caminemos en esta dirección, A Coruña será parte de la solución”. ¿Un aviso a navegantes?