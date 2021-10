Leo en el FARO DE VIGO y en el Diario de Cádiz que el Gobierno se plantea trasladar la sede central del Instituto Español de Oceanografía (IEO) fuera de Madrid. Al parecer se han mencionado Vigo y Cádiz como posibles ubicaciones de su nueva sede central.

La reubicación de una institución de investigación marina en la costa parece lógica. Aunque no la veo imprescindible, el IEO lleva más de 100 años teniendo su sede en Madrid y siempre funcionó muy bien.

Pero en un momento en el que se está pensando en la reubicación de organismos e instituciones situadas actualmente en Madrid, buscando una mejor ordenación del territorio, en ahondar en la diversidad territorial y evitar la despoblación de la periferia, parece lógico que una de las instituciones que puedan llevarse a la costa sea el IEO, la sede central del IEO.

También creo que habría que aprovechar el momento para hacer dos cosas al mismo tiempo: potenciar la investigación marina en España y, simultáneamente, ubicar la sede de su institución de referencia, el IEO, en la costa.

En primer lugar, potenciar la investigación marina en España. Hace no mucho, a finales de marzo de este año 2021, se integró el IEO en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). La razón aducida era la necesidad de reorganizar administrativamente el IEO ya que estaba sufriendo graves problemas económico-administrativos. A mi esa razón me pareció muy simple, muy débil. Si una institución tiene un problema administrativo, lo que hay que hacer es solucionar el problema administrativo. Para eso no hace falta integrarlo en una nueva estructura. Simplemente es necesario elegir un buen equipo de gestión.

Pero, una vez integrado en el CSIC, es necesario buscar la mayor eficacia posible de esa integración tanto para el IEO como, sobre todo, para el país. Me explico. El IEO, ahora formando parte del CSIC, tiene diez centros de investigación, nueve en la costa y otro en Madrid, que tienen la gran virtud estratégica de trabajar plenamente en red. Eso les permite trabajar de una manera sumamente eficaz desde el punto de vista científico. La gestión de la flota de investigación oceanográfica se hace desde Vigo.

De manera independiente, el CSIC, del que forma parte el IEO, tiene otros cuatro centros de investigación marina en la costa, en Barcelona, Baleares, Cádiz y Vigo. Además, tiene una Unidad de Tecnología Marina en Barcelona.

Parece lógico que, por una cuestión de coherencia organizativa, todos los centros de investigación marina que actualmente están integrados en el CSIC se integrasen en un solo organismo de investigación marina. Lo lógico, en mi opinión, sería integrar toda la investigación marina estatal española en el IEO. Así se conseguiría más potencia y más eficacia investigadora. Y una optimización organizativa y presupuestaria.

Al mismo tiempo, aprovechando que el presidente del Gobierno lo ha planteado, se podría, quizá debería, trasladar la sede central del IEO a la costa, ya sea a Vigo o a Cádiz.

Para tomar la decisión sobre la nueva ubicación supongo que se deberán tener en cuenta criterios objetivos sobre la idoneidad de cada una de las posibles sedes.

Vigo cuenta con un centro del IEO, el mayor de España tanto en número de investigadores como en producción científica, con más de 100 años de historia y experiencia, y con el Instituto de Investigaciones Marinas, referente internacional de potentísima calidad investigadora, con 70 años de experiencia. La capacidad y calidad investigadora de estos dos centros es admirable.

Además, en su entorno cuenta con una enorme fuerza investigadora marina. El Campus do Mar calculaba que en el ámbito de Vigo y su área de influencia trabajan más de 3000 investigadores marinos pertenecientes a 25 instituciones.

La base de la mayor parte de la flota de investigación oceanográfica de España está en Vigo, donde tienen su base los dos grandes barcos de investigación del IEO, los tres barcos de investigación de la Secretaría General de Pesca Marítima así como dos barcos del CSIC, el Sarmiento de Gamboa y el Mytilus. Además, Vigo cuenta con los astilleros especializados en construcción y mantenimiento de flota oceanográfica más importantes de Europa.

Y, muy importante, la investigación marina tiene un claro y fuerte apoyo institucional y social en Vigo. El apoyo y compromiso de la Universidad de Vigo es claro. También lo es el apoyo del sector pesquero, tanto de altura como de bajura. Anfaco, Conxemar, Aclunaga, Confederación de Empresarios, etc., apoyan expresamente que la sede del IEO se ubique en Vigo. Xunta de Galicia y, en especial, el Concello de Vigo, apoyan sin fisuras que la nueva sede del IEO se ubique en Vigo.

Cádiz también tiene un gran potencial investigador marino, aunque con una dimensión mucho menor que la existente en Vigo. Un pequeño y relativamente reciente, aunque potente, centro del IEO y un Instituto de Ciencias Marina del CSIC también potente. Un entorno de investigación marina también muy interesante en el entorno del Campus Global del Mar que agrupa a 14 instituciones donde trabajan unos 1500 investigadores marinos y un pequeño barco de investigación marina, el Ucádiz, de 25 m de eslora.

Como se ve, aunque Cádiz sea una ciudad muy importante desde el punto de vista de la investigación marina, y aunque el actual director del IEO sea de Cádiz, lo que espero que no sea un factor decisivo para decidir la ubicación de la nueva sede del IEO, el potencial de Vigo y su entorno para albergar la sede del IEO es objetivamente muy superior.

Pero en cuestiones de decisión política nunca se sabe. Los criterios objetivos muchas veces quedan relegados ante otros criterios poco claros que se esconden tras la denominación general de “razones de interés político”. Por ello les toca a nuestros representantes electos, tanto desde el Concello de Vigo como desde la Xunta de Galicia y otros, y a la sociedad de Vigo y de Galicia, pelear y convencer a los decisores sobre la idoneidad de que la nueva sede del IEO se ubique en Vigo.

Contamos con ello, por el bien de la ciudad de Vigo pero, sobre todo, por el bien de la investigación marina española.

*Instituto de Estudios Vigueses