“En su punto” y la rubia gallega

Hace unos días vi la película “En su punto”, dirigida por Christopher Thomson en 2020. Es una divertida comedia que narra las vicisitudes de un carnicero francés y la nueva dueña, por herencia, de la carnicería donde trabaja.

Lo que más me llamó la atención de la película, que se desarrolla en gran parte en ambientes ‘gourmets’, fue una de las escenas finales. La nueva dueña, editora de una revista de moda, decide buscar las mejores carnes posibles para su carnicería. Viaja por Francia y va encontrando diversas aves de primerísima calidad que le satisfacen. Lo mismo le ocurre con ovejas y cabras. Pero no encuentra lo que desea en el ganado vacuno.

Como solución va al gran mercado central de carne de París. Busca entre los productos que va viendo. Los mira y no le convencen. Habla con el responsable de uno de los mejores establecimientos de carne. Este le enseña lo mejor que tiene a la vista y la conversación es más o menos así:

–¿Esto es lo mejor que tiene? Pregunta la dueña de la carnicería.

–Depende de lo que busque. Pero son animales bonitos. Le responde el responsable del establecimiento.

–No quiero animales bonitos, lo que quiero es “alta costura”. Insiste la carnicera.

–Entonces, sígame. El responsable del establecimiento la lleva a otro lugar del mercado, le enseña una carne maravillosa y dice: fíjese bien, es rubia gallega, mejor que cualquier wagyu.

Me sorprendió. Creí que sería una traducción forzada del doblaje para realzar un producto español. Puse la versión original, en francés, y dicen exactamente lo mismo “rubia gallega, mejor que cualquier wagyu”.

De esta manera confirmé que en una película francesa, cuando quieren hablar de la mejor carne posible, hablan de la rubia gallega afirmando que es mejor que la wagyu, la famosísima, buscadísima y carísima carne de reses de raza bobina de origen japonés.

Así que me quedé impactado. Una vez más fui consciente de que muchas veces no valoramos adecuadamente lo que tenemos delante de nosotros. Lo digo por mí mismo. Todos hemos oído hablar de la carne de rubia gallega, una de las razas cuya carne es susceptible de ser amparada por la indicación geográfica protegida Ternera Gallega, tan valorada en Galicia y resto de España. Pero yo no sabía que la carne de rubia gallega tuviese tan alto reconocimiento fuera de nuestro país como se muestra en esta película francesa.

La verdad es que me llevé una gran alegría. Yo de carne no entiendo demasiado. Simplemente sé la que me gusta más y la que me gusta menos. Pero la rubia gallega me gusta muchísimo. Ahora sé que no soy el único. A los ‘gourmets’ franceses, según se ve, les encanta y la valoran más que a la wagyu. Enhorabuena a los criadores de rubia gallega por su buen hacer que está siendo justamente reconocido.

