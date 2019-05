Para los próximos cuatro años, y en nuestra relación con el ayuntamiento, podríamos pedir más ayuda, más subvenciones y más apoyo. Pero seríamos tremendamente injustos. Justo hace cuatro años abandonamos la sede del Mercantil, para que el Celta construyese allí su sede y nos tocó quedarnos casi en la calle. Tres coros, muchas deudas y un futuro incierto. Hoy, 4 años después, la familia ha crecido con la creación del coro Gepeto y de Los Sonidos de la Memoria, dos motivos más para sentirnos orgullosos.

Y en estos cuatro años hemos sentido, en todo momento, el apoyo incondicional de nuestro ayuntamiento. Siempre es injusto personalizar, pero más injusto seria no destacar a Abel Caballero y a Cayetano Rodríguez, concejal de Cultura. Ello al margen de sentirnos queridos por todos nuestros representantes municipales, porque Casablanca no es de nadie, es de Vigo. Por eso, en nombre de las más de 500 personas que componen todos los coros y la Orquesta Casablanca pido otros cuatro años tan bien acompañados como los cuatro últimos. Y aunque no dependa de nuestros representantes municipales, que se entienda que la música, cuando quien canta es el pueblo, sin ánimo de lucro, pero con ánimo de formar, de convivir, de mantener tradiciones y como elemento terapéutico, no debe pagar canon alguno por ninguna clase de derecho

Y, para terminar, desde una visión global de ciudad, que sigamos teniendo tantos motivos para sentirnos orgullosos de vivir en una ciudad maravillosa. Que se mantenga ese orgullo de ser vigués, y que Vigo continúe estando en el mapa por tantas y tantas cosas.

*Presidente de la Fundación Coral Casablanca de Vigo