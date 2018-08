Memoria monumental del amor y los poetas

¡Hola, Iolanza Zúñiga! Si hoy os traemos aquí a esta escritora "da terra", mujer amable y cordial con un Premio_Xerais entre otros premios, no es por azar. La podéis ver en la serie de retratos, "O imaxinario do país", expuestos en la Casa das Artes por el fotógrafo Anxo Cabada, entre otros 50 de autores gallegos. | Anxo Cabada

¡Hola, Iolanza Zúñiga! Si hoy os traemos aquí a esta escritora "da terra", mujer amable y cordial con un Premio_Xerais entre otros premios, no es por azar. La podéis ver en la serie de retratos, "O imaxinario do país", expuestos en la Casa das Artes por el fotógrafo Anxo Cabada, entre otros 50 de autores gallegos. | Anxo Cabada

"Y o creo en Melibea, y soy de Melibea, y a Melibea adoro, y a Melibea amo". Palabras de Calixto sobre su enamorada Melibea, en esa obra, La Celestina de Fernando de Rojas que ya es un clásico de nuestra literatura. El fin de semana pasado bajé en Salamanca toda la calle del Arcediano para entrar en el Huerto de Calixto y Melibea, ese al que simbólicamente acuden muchos enamorados. Allí, junto a esa efigie pétrea de La Celestina con un texto que dice: " Soy una vieja tal cual Dios me hizo. No peor que todas. Si bien o mal vivo Dios es el testigo de mi corazón", pensé que en Vigo no tenemos un espacio de nuestra ciudad que la historia permita recrear simbólicamente para el amor. Desde ese mismo huerto, en lo alto de la vieja muralla, vi a sus pies la escultura del poeta José Ledesma con su capa, como escultura tiene Remigio González Martín, conocido como Adares, en a Plaza del Corrillo y hasta el gallego Torrente Ballester en su rincón del café Novelty, o Carmen Martín Gaite en la Plaza de los Bandos. En Vigo tenemos monumento a Rosalía, Curros Enríquez, Martín Códax y a los cantores de la ría. Algo es algo. ¿Y Oroza?

¡Empieza la segunda vuelta motera Galifornia!

¡Atentos, moteros, que ya rugen los motores! Tras la ruta motera Galifornia Rías Baixas organizada por esa Fundación Galifornia que tutela Pablo Riera, mañana le llega el turno a la Vuelta a Galicia, que será del 23 al 26 de este mes y que cubrirá 4 tramos del recorrido total (son 8), de la segunda a la quinta. Un viaje sobre dos ruedas que recorrerá buena parte de Galicia, su brisa marina, la frescura de sus bosques, su cultura y gastronomía, su tradición y leyendas... La inscripción para este evento ha sido gratuita, pero las plazas limitadas, y ya copadas. La comida y la estancia la decide cada uno, aunque la organización da opciones. Yo sé que están inscritas gentes como Javier y Daniela Herranz, Pablo y Marta Riera, Nicolás y Ana Soler, Marina Blomberg, Diego Antelo, Carlos Alonso, José Manuel Fandiño, Matías Sutil, Eduardo Barranco, Pili Prado, Mónica López...Mañana, desde Monforte a Navia de Suarna y los días siguientes a Viveiro, Pontedeume y Muros. ¡Qué envidia, pero me falta la moto!

Los Magaz Brothers, como una moto currando

Y mientras estos van en moto, los vigueses Magaz Brothers currando, sea en el Asador Soriano en Bembrive o en El Corcho, en la Plaza de Compostela, 13. Bueno, alguna escapada han hecho. Lo que sí sé es que han montado una estupenda terraza con vistas a Vigo en el Soriano y que mañana, tras la comida, actuará allí con Barroso un grupo de mariachis. Pena no estar ahí para cantar "Cielito lindo".

Antonio Montero, vino en tercera generación

La última vez que estuve con la psicóloga Marisa del Pozo no fue por temas de su oficio, sino de vinos. Claro, su hijo Antonio Montero estaba en Vigo ese día y dirige la bodega familiar Antonio Montero en Castrelo do Miño, y me contaba que estaba exportando su ribeiro a tierras niponas. Trabaja con esos caldos treixadura, godello y albariño en esa bodega que a sus 26 años dirige con pasión. Una tercera generación del vino con su hermano Alejandro, gerente de la misma ,desde que empezó su anuelo, que trabaja con una proyección impensable para sus mayores.