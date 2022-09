'Apagón', 'The old man' y otras series para ver esta semana

Cada semana se estrenan nuevas series, regresan otras conocidas y queridas y la agenda se puede volver fácilmente imposible. En esta sección hacemos cinco propuestas con las que, en principio, es imposible equivocarse.

'Limbo' (Disney+, martes)

Casi un año después de su paso por el festival Canneseries, llega por fin a nuestras pantallas este drama argentino con Clara Lago como una joven millonaria, Sofía Castelló, que después de morir su padre (Enrique Piñeyro) debe dejar su vida más o menos disoluta en Madrid y regresar a su Buenos Aires natal para asumir responsabilidades inesperadas en la empresa familiar. La serie ha sido desarrollada creativamente por Mariano Cohn y Gastón Duprat, los hombres de 'Competencia oficial'.

'The old man' (Disney+, miércoles)

Con cierto retraso llega a España el celebrado 'thriller' que pone cara a cara a Jeff Bridges y John Lithgow. El primero es un exagente de la CIA sacado a la fuerza de una vida anónima. El segundo, un antiguo colega suyo, ahora su perseguidor desde las filas del FBI. Nunca es tan buena como en su primer episodio (dirigido por Jon Watts con el pulso de 'Coche policial'), pero imposible cansarse de Bridges, Lithgow o Amy Brenneman, que encarna al interés amoroso del primero.

'Apagón' (Movistar Plus+, jueves)

¿'El colapso' a la española? Eso se desprende de las primeras informaciones sobre 'Apagón', serie antológica en la que se elucubra sobre qué pasaría, cómo respondería nuestra sociedad, de producirse un fallo eléctrico masivo. Cada episodio muestra un ángulo distinto de la situación desde una mirada personal: la de afamados directores (Rodrigo Sorogoyen, Isaki Lacuesta, Isa Campo, Alberto Rodríguez, etcétera) y, casi siempre, sus guionistas habituales.

'Industry (temporada 2)' (HBO Max, viernes)

Después de una promesa no cumplida (se anunció previamente para agosto), HBO lanza por fin en España la segunda temporada de 'Industry', su otro gran drama sobre el dinero y los instintos que lo mueven. No, no es tan inferior a 'Succession'; es una fascinante inmersión en un banco de inversión londinense poblado por personajes a la vez feroces y vulnerables, enamorados de sí mismos y autodestructivos. En estos episodios se suma Jay Duplass como gestor de fondos.

'Jungle' (Prime Video, viernes)

Hay notables expectativas alrededor de este drama urbano enraizado en las escenas UK rap y drill de Londres, en el que participan raperos y cantantes como Tinie Tempah, Big Narstie, Unknown T, IAMDDB o Double Lz. Las sinopsis disponibles, tirando a algo vagas, hablan de "un mundo donde una ley gobierna todo: solo los más fuertes sobrevivirán". Con los grandes directores de videoclips Junior Okoli y Chas Appeti (el dúo Nothing Lost) como creadores, la experiencia estética está servida.