'La Casa del Dragón': qué se sabe de la precuela de 'Juego de Tronos'

Se acabó la época en la que el verano estaba desierto de novedades televisivas. HBO Max ha elegido este mes de agosto para estrenar su gran título de 2022, 'La Casa del Dragón' ('House of the Dragon'), la precuela de 'Juego de tronos' que lleva años preparando. No ha sido su primer intento por repetir el éxito que le dio la serie de Jon Nieve, Daenerys Targaryen, los hermanos Stark y los Lannister basándose en una historia de George R. R. Martin. Ya lo probó con un 'spin off' que iba a protagonizar Naomi Watts y que no convenció a los responsables de la cadena tras rodar su primer episodio, por lo que fue cancelado antes de llegar siquiera a la pequeña pantalla.

A falta de unos días para que la saga Targaryen vuelva a jugar con fuego y dragones, repasamos lo que se sabe hasta la fecha del título que está llamado a convertirse en una de las series del año, con permiso de la superproducción 'El señor de los anillos' que llegará pocas semanas después, a principios de septiembre. ¿Cuándo se estrena 'La Casa del Dragón' ('House of the Dragon')? El primer episodio de 'La Casa del Dragón' ('House of the Dragon') se podrá ver en EEUU el próximo 21 de agosto. Debido a la diferencia horaria, en España será ya el lunes 22 de agosto. Con esta estrategia, HBO Max se adelanta unos días a otra superproducción de fantasía que está a punto de aterrizar en Amazon Prime Video, 'El anillo del poder'. La versión televisiva de las novelas de Tolkien, en la que participa el director español J. Bayona, se estrenará el 2 de septiembre. ¿En qué libro se basa la serie y cuál es el argumento? En 'La Casa del Dragón' ('House of the Dragon'), la plataforma adapta de nuevo un libro de George R. R. Martin. Se trata de 'Fuego y sangre', un título que hace referencia a su saga protagonista, los Targaryen, los señores de los dragones, tal y como ya demostró la aguerrida Daenerys en 'Juego de Tronos'. Publicado en 2018, es el primero de dos volúmenes (el segundo todavía no se ha publicado) que profundiza en esta influyente casa de ascendencia Valyria que reinó durante casi 300 años en los Siete Reinos de Poniente. Pero la historia está ambientada 200 años antes que la de 'Juego de Tronos', empezando por Aegon I Targaryen, el Conquistador, creador del codiciado Trono de Hierro, y seguido por el resto de las generaciones de Targaryens que lucharon contra viento y marea por conservar el poder, y el trono, hasta la llegada de la guerra civil que casi acaba con ellos. Entre ellos está Viserys Targaryen (interpretado por Paddy Considine), elegido por los señores de Poniente para suceder al Viejo Rey, Jaehaerys, en el Gran Consejo de Harrenhal. Hombre cálido, amable y decente, Viserys solo desea continuar el legado de su abuelo. Pero los hombres buenos no necesariamente son grandes reyes, y ni en su propia familia parece que se lo pondrán fácil en el trono. En la novela, narrada por un culto maestre de la Ciudadela, R. R. Martin profundiza en la Danza de Dragones, la guerra civil fraguada en el mismo seno de los Targaryen, y muestra cómo era Poniente cuando los dragones dominaban los cielos. Miguel Sapochnik, uno de los productores ejecutivos, resume el argumento de forma sencilla: "Los personajes principales son dos mujeres y dos hombres. Está el rey (Viserys), su hermano (Daemon), la hija del rey (Rhaenyra) y su mejor amiga (Alicent). Entonces la mejor amiga se convierte en esposa del rey y, por tanto, en la reina. Eso en sí mismo es complicado". ¿Cuántos episodios y temporadas tendrá? La primera temporada de la nueva serie de HBO Max contará con 10 episodios. Pero la plataforma ya está esperando tener en sus manos los datos de audiencia para encargar una nueva tanda de capítulos de la precuela de 'Juego de tronos', según señala 'The Hollywood Reporter'. Sin embargo, el plan inicial de los 'showrunners' Ryan Condal y Miguel Sapochnik no es desarrollar una serie tan extensa como 'Juego de Tronos', que llegó a ocho temporadas. Según 'The Hollywood Reporter', su idea es quedarse en tres o cuatro entregas. También influye que 'La Casa del Dragón' ('The House of Dragon') esté basada en una saga literaria más corta, compuesta de dos novelas. En caso de que la precuela fuera un éxito, se contempla la posibilidad de alargarla más allá de la trama de los libros relacionada con la Danza de Dragones, la guerra civil de los Targaryen, ampliándola a otros sucesos relacionados con la saga familiar. ¿Participa George R. R. Martin en la serie? Sí, el autor de 'Canción de hielo y fuego' firma como productor ejecutivo de 'La Casa del Dragón' ('House of the Dragon'), junto a Ryan Condal y Miguel Sapochnik, que ejercen también como 'showrunners'. Este último es un experto en el universo de 'Juego de Tronos', ya que dirigió algunos de los episodios más épicos de la serie, como el de 'La batalla de los bastardos'. Aquí también repetirá como director de tres de los capítulos. El equipo lo completan Sara Hess como productora ejecutiva y guionista; los productores ejecutivos Jocelyn Diaz, Vince Gerardis y Ron Schmidt; las directoras Clare Kilner y Geeta V. Patel, y el director y coproductor ejecutivo Greg Yaitanes. ¿Aparecerá algún personaje de 'Juego de Tronos'? 'La Casa del Dragón' ('House of the Dragon') no contará con personajes de su predecesora, porque se ambienta unos 200 años antes de los hechos que protagonizaron Daenerys, Jon Nieve, Tyrion y los hermanos Stark. ¿Cuál es el reparto? El elenco de la nueva serie está encabezado por Paddy Considine, en el papel de Viserys Targaryen, elegido por los señores de Poniente para suceder al Viejo Rey, Jaehaerys, en el Gran Consejo de Harrenhal. Otro de los protagonistas de 'La Casa del Dragón' ('House of Dragon') es Matt Smith ('The Crown'), con el personaje del príncipe Daemon Targaryen, hermano menor del rey Viserys y heredero al trono. Un guerrero incomparable y un jinete de dragones. En el reparto también figuran Olivia Cooke como Alicent Hightower, la hija de Otto Hightower, la Mano del Rey y la mujer más hermosa de los Siete Reinos, y Emma D'Arcy como la princesa Rhaenyra Targaryen, la primogénita del rey, de pura sangre valyria y una auténtica jinete de dragón. Sus papeles de jóvenes los interpretan Emily Carey y Milly Alcock, respectivamente. Steve Toussaint es Lord Corlys Velaryon, 'La serpiente marina' que cuenta con la armada más grande del mundo. Es el señor de la Casa Velaryon, un linaje valyrio tan antiguo como la Casa Targaryen. Eve Best es la princesa Rhaenys Targaryen, una jinete de dragón y esposa de Lord Corlys Velaryon. Fue descartada como heredera al trono en el Gran Consejo porque el reino favorecía a su primo, Viserys, simplemente por ser hombre. Fabien Frankel es Sir Criston Cole, de ascendencia dorniense, el hijo común del mayordomo del Señor de Blackhaven. Sonoya Mizuno es Mysaria, que llegó a Poniente sin nada y fue vendida numerosas veces. Se convertiría en la aliada del Príncipe Daemon Targaryen, el heredero al trono. Y Rhys Ifans es Otto Hightower, la Mano del Rey. Según su punto de vista, la mayor amenaza para el reino es el hermano del rey, Daemon, y su posición como heredero al trono. ¿Cuántos dragones aparecerán en la serie? Los tres dragones de Daenerys fueron unas de las estrellas de 'Juego de Tronos', pero ahora estos seres van a multiplicarse. Según anunció Ryan Condal, 'showrunner' de 'La Casa del Dragón', en la Comic-Con de San Diego en esta precuela aparecerán hasta 17 dragones. "Hay 17 dragones a la altura de esto [la serie], así que era importante diferenciarlos no solo en su aspecto, comportamiento y forma de actuar, sino también en la forma en la que se relacionan con sus jinetes. Esa fue una de las primeras cosas que Miguel [Sapochnik] y yo empezamos a conceptualizar", comentó. ¿El rodaje ha pasado por España? Después de que 'Juego de Tronos' sacara partido de la riqueza paisajística de España, rodando en buena parte de la Península, su precuela parece que ha tomado buena nota. Por ejemplo, 'La Casa del Dragón' ha rodado algunas de sus escenas en Cáceres y en la plaza Mayor de Trujillo, en Extremadura, que transformaron en un mercado medieval. ¿Cómo es el trailer? HBO Max lanzó hace unos días el trailer definitivo de 'La Casa del Dragón', en el que ya se atisban los roces en la saga Targaryen, que desembocarán en una guerra en la propia familia. También cobran protagonismo, cómo no, las escenas de lucha y los dragones.