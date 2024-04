Laura Matamoros fue la repescada por el público en esta edición de 'Supervivientes 2024' y su vuelta al concurso trajo algunos momentos de polémica. Una vez que de vuelta se esperaba que se decidiera por un grupo para volver a la convivencia con sus compañeros. Sin embargo, se produjo un inesperado reencuentro con Miri.

La producción las juntó en la Palapa y cuando Miri vio entrar a Laura Matamoros, se quedó impactada: "Me han dicho que tenía que venir a una cuenta pendiente", le dijo. La hija de Kiko Matamoros comenzó a hablar y la sorpresa de Miri fue in crescendo. La influencer le dijo todo lo que pensaba de ella y no dejó a su enemiga hablar. "Vine aquí sin prejuicios ante ninguna persona. Resulta que todos van con lo mismo sobre ti, que es que eres una gran actriz en cuanto a cómo actúas, sabes perfectamente en qué momento, que te encanta la cámara, que te encanta estar donde tienes que estar... Pero yo no creo que seas una gran actriz porque no sabes mentir", le soltó a Pérez-Cabrero.

Ante la estupefacción de la cocinera, Matamoros prosiguió: "Todo el mundo opina lo mismo porque luego eres un alma libre y un alma libre no se mete en todo y por lo que dicen eres el perejil de todas las salsas".

Matamoros no dejó títere con cabeza y también se metió con sus dotes de supervivencia. Además, finalizó destapando la verdadera razón por la que estaba enfadada con ella: "Se hace la víctima y Mario, que lo vi el otro día, me dijo que está muy disgustada conmigo porque no le conté que venía al programa. Yo tenía un contrato de confidencialidad firmado y con el pan de mis hijos no juego. A mi hermana la llamé antes de coger el vuelo", reveló la hija de Kiko sobre su silencio hacia Miri.

La única reacción de Miri fue señalar que estaba "flipando" porque nunca había convivido con Laura y se sentía juzgada por alguien que no la conoce.