Laura Matamoros por fin se ha reencontrado con sus compañeros. Después de convertirse en la concursante repescada el pasado jueves, la hija de Kiko Matamoros se ha presentado al resto de concursantes que desconocían su existencia y se ha reencontrado con su Kiko Jiménez.

Los dos concursantes del pasado, a pesar de las idas y venidas que han tenido durante su convivencia, hicieron muy buenas migas, tanto que Kiko rompió a llorar al conocer que era ella la expulsada. Por ese motivo el programa quiso prepararles un reencuentro especial.

Kiko Jiménez esperaba desconcertado en la Palapa con la tarta de chocolate que había ganado durante la prueba para descubrir que su amiga Laura continuaba en el concurso. Ambos se fundieron en un fuerte abrazo después de que él le ofreciera un trozo del pastel que había recibido.

"No, no, si vengo bien comida", le espetó ella, pero él insistía en que cogiera un trozo. "No, que acabo de comer yo. Tú come todo", le volvía a repetir a Kiko. Unas palabras que generaron un gran revuelo en redes.

Los espectadores del programa tildaron de "bochornoso" el trato de favor que el concurso está teniendo con la hija de Kiko Matamoros. "Como engañáis", escribió otro usuario ante la declaración en directo de la concursante.

Aunque no todo fueron críticas. También hubo espectadores que salieron en defensa del programa asegurando que Laura fue expulsada, por lo que no era injusto que le dieran de comer. Además, añadieron que hubiera sido mucho peor que hubiera entrada cualquiera de los otros tres concursantes que optaban a la repesca que llevan semanas en España comiendo y descansando en condiciones.