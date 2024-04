Candela Peña, colaboradora habitual de 'La Resisitencia', regresó a los estudios del programa de David Broncano para reencontrarse con el presentador y promocionar 'El caso Asunta', la miniserie de Netflix en la que pasó el último año trabajando.

En la pieza, que tendrá seis episodios, Peña interpreta a Rosario Porto y Tristán Ulloa hace de su marido, Alfonso Basterra. Juntos recrean la historia de un asesinato, el de la niña Asunta, ocurrido en 2013.

"El 21 de septiembre de 2013 Rosario Porto y Alfonso Basterra denuncian la desaparición de su hija Asunta, cuyo cuerpo es encontrado horas después junto a una carretera a las afueras de Santiago de Compostela. La investigación policial pronto desvela indicios que apuntan a Rosario y Alfonso como posibles autores del crimen. La noticia conmociona a toda la ciudad e incluso al país. ¿Qué puede llevar a unos padres a acabar con la vida de su hija? ¿Qué se esconde detrás de esa fachada de familia perfecta?", reza la sinopsis oficial de la miniserie de Netflix.

Como la plataforma ya ha anunciado que la serie llegará el próximo 26 de abril, sus actores ya han comenzado con la promoción. Tras visitar varias emisoras y algunos pódcast, Candela Peña acudió a 'La Resistencia' para hacer lo propio.

Allí, le confesó a Broncano que estaba disgustada con el montaje de algunas escenas y que se planteaba su visionado: "Para que me dé un ictus, yo no veo la serie", confesó. "Yo pensé que había hecho la mejor escena de la vida, que aquello era insuperable. La Tristán y yo hicimos oro molido y cuando fui a ver pensé, ¿qué han hecho? Montaron la escena como un Tik tok", expresó.

Peña contó que había trabajado mucho en el rodaje: "He estado diez meses, he tenido dos lingüistas de las que he aprendido mucho", confesó también cuando Broncano alabó su acento gallego. "Estuve una semana para decir Alfonso", recordó.

Por tanto, por su gran desacuerdo con el montaje, aseguró que no verá la serie pero si animó al público a hacerlo. "Pero es un sueño", añadió.

Un duro rodaje

Por otra parte, en el pódcast 'La script', la actriz desveló la dificultad que acarreó interpretar el papel. Comprobó en primera persona como el suceso sigue muy vivo en la ciudad. Durante los meses que pasaron en Santiago durante el rodaje, los actores se enfrentaron también al malestar de la gente.

"Me han insultado muchísimo", confesaba la actriz en el podcast de La Script hace unos días. "Yo en Santiago he rodado cinco meses con "hija de puta, muérete...", pero ya no solo por el personaje que estás interpretando, sino por una actriz que va a sacar dinero de algo terrible". "Nos han dicho muchísimas, muchísimas cosas", desveló.