Netflix ha desvelado la fecha de estreno de 'El caso Asunta'. La plataforma ha compartido un pequeño adelanto de lo que se podrá ver en una de las series más esperadas y que está a punto de llegar.

La serie de seis episodios, producida por Bambú Producciones y desarrollada por el guionista y productor Ramón Campos, sigue la investigación del asesinato de una niña de 12 años de origen chino. La pequeña fue adoptada por Rosario Porto y Alfonso Basterra, y su cuerpo apareció sin vida en una pista forestal de Teo (A Coruña).

"El 21 de septiembre de 2013 Rosario Porto y Alfonso Basterra denuncian la desaparición de su hija Asunta, cuyo cuerpo es encontrado horas después junto a una carretera a las afueras de Santiago de Compostela. La investigación policial pronto desvela indicios que apuntan a Rosario y Alfonso como posibles autores del crimen. La noticia conmociona a toda la ciudad e incluso al país. ¿Qué puede llevar a unos padres a acabar con la vida de su hija? ¿Qué se esconde detrás de esa fachada de familia perfecta?", reza la sinopsis oficial de la miniserie de Netflix.

La plataforma ya ha anunciado que la serie llegará a la plataforma el próximo 26 de abril y sus actores ya han comenzado con la promoción. Candela Peña se ha sentado en diferentes programas para hablar sobre la serie y su experiencia personal interpretando el papel de Rosario Porto.

La actriz ha desvelado que a la dificultad que acarreó interpretar el papel, comprobó en primera persona como el suceso sigue muy vivo en la ciudad. Durante los meses que pasaron en Santiago durante el rodaje, los actores se enfrentaron también al malestar de la gente.

"Me han insultado muchísimo", confesaba la actriz en el podcast de LaScript hace unos días. "Yo en Santiago he rodado cinco meses con "hija de puta, muérete...", pero ya no solo por el personaje que estás interpretando, sino por una actriz que va a sacar dinero de algo terrible". "Nos han dicho muchísimas, muchísimas cosas", ha desvelado.

La actriz también ha compartido cómo fue el proceso para dar vida al personaje de Rosario Porto. La similitud de la caracterización de Candela Peña con la madre de Asunta ha sido de lo más comentado desde que Netflix compartió las primeras imágenes de la ficción.

Candela Peña ha compartido cómo se preparó por interpretar este personaje. "En la última escena que hay un juicio no me pude mover que no iba ni a comer. Me quedaba ahí declarando y me decían 'hemos cortado para comer' y digo 'no yo me quedo aquí'", ha explicado.