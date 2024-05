La crítica de Monegal: Lleva siempre, en efectivo, 20.000 euros en el bolso

Ayer estaba Broncano en ‘La Resistencia’ (M+) conversando con la estrella de la música urbana y sensación en Tik Tok, Belize Kazi, de nombre artístico Bb Trickzi. Tiene 24 años. Vive en Barcelona. Y parece muy guerrera. Sus canciones tienen versos que provocan controversia. Pongamos "si quieres una perra fiel, búscate una fea".

Ahora mismo ha sacado otra titulada ‘Jálame la verga como metralleta’. Esta joven comentó que ha dejado de fumar canutos porque “me sobrevenían sueños abstractos, por ejemplo, que estoy pagando a Hacienda”. Así iba discurriendo la velada en esa habitual zarzaparrilla con sifón que es ‘La Resistencia’, cuando de pronto Broncano le dijo que enseñase lo que llevaba en el bolso. Lo enseñó. Sacó un abultado fajo de dinero, 20.000 euros en efectivo, en billetes de 50 concretamente, y exclamó: "Siempre llevo lo mismo". Y Broncano, pasmado, exclamó: "¡Pareces una ganadera! ¡O alguien de la compraventa de coches! ¡Es dinero real! ¡Está loca!". Y aquel fajo fue rulando entre ellos dos siendo la gran atracción de la noche.

Como que en la tele hay mucha trampa y nada es lo que parece, no sabría decirles cuánto hay de impostura, y cuánto de verdad, en este sorprendente golpe de efecto. En marzo de 2009 aquí les conté una visita que hizo Mario Conde a ‘La noria’ (Tele 5), y el revuelo que provocó cuando le preguntaron cuánto dinero en efectivo suele llevar encima habitualmente. Contestó: "Como mínimo 4.000 euros, por si acaso". Hombre, los ricos de verdad no suelen hacer este tipo de exhibiciones. Es más, los auténticamente poderosos se jactan de no llevar nunca ni un céntimo. No lo necesitan, siempre hay alguien que paga por ellos. Cuando Jordi Pujol era ‘president’ corría la leyenda de que no llevaba encima ni una peseta. Quizá eguía las instrucciones de aquel sarcástico y puntiagudo filósofo, Francesc Pujols, en su ensayo ‘Concepte General de la Ciència Catalana’ (1918): "Llegará un día en que los catalanes lo tendremos todo pagado en cualquier parte del planeta".

Caso de ser cierto lo que la rapera Bb Trickzy lleva en el bolso, yo le aconsejaría evitar la ostentación. Ya les conté una vez lo que me dijo en cierta ocasión, hace muchos años, un auténtico milmillonario catalán, dueño de una multinacional de alimentación: "Yo los Rolls Royce los tengo en Suiza. Por Barcelona voy en Seat".