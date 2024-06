'Ni que fuéramos' sigue ampliando su plantilla. Tras su salto a TEN el programa no ha dejado de sumar colaboradores. El último gran fichaje ha sido el de Kiko Hernández que ha regresado con sus compañeros. Pero no ha sido el único. El programa sigue tirando de Telecinco para fichar a algunos de sus rostros más conocidos.

La última incorporación llega directamente desde 'Socialité'. Un excompañero de María Patiño ha decidido abandonar el programa de los fines de semana para sumarse a la aventura de 'Ni que fuéramos'.

Javier de Hoyos ha decidido fichar por Fabricantes Studio y unirse al equipo de ‘Ni que fuéramos’ que lidera David Valldeperas. Así, el periodista volverá a la productora con la que ha trabajado estos últimos años y volverá a reencontrarse con María Patiño.

"Ha sido muy difícil tomar esta decisión porque sois mi familia", reconocía el propio periodista durante su despedida en directo este fin de semana en 'Socialité', en la que no anunció cuál sería su próximo proyecto.

La emotiva despedida de Javier de Hoyos de 'Socialité'

Los compañeros de Javier de Hoyos quisieron decirle adiós por todo lo alto y lo hicieron con un vídeo en el que recopilaron algunos de sus mejores momentos en los seis años que estuvo en 'Socialité'. Un gesto con el que no pudo evitar emocionarse.

"Eres referente de toda una generación de socialiteros, de espectadores y sobre todo de tus trabajadores. Gracias por haber hecho crecer este programa y a todos los que lo formamos, gracias por haber defendido la libertad, la diversidad y lo diferente. Gracias por haber sido Javier de Hoyos y sobre todo gracias por estar ahí", le decían en el vídeo.

"Habéis resumido los seis mejores años de mi vida. Cuando yo llegué aquí yo tenía muchísimos complejos, había mucha gente, representantes de televisión que me decían tienes que aparentar la pluma, no puedes ser gay y no me aceptaba ni a mí mismo. El trabajar en esta televisión y en este programa tan diverso fue lo que a mí me permitió ser lo que soy", dijo él muy emocionado.

"El programa empieza una nueva etapa super aventurera con una gente liderada con un montón de talento. Yo os voy a seguir viendo, pero os quiero dar las gracias por haberme hecho tan feliz y que os quiero", aseguró.

"Javi ese abrazo y ese ramo te lo da el equipo, te lo doy yo, te lo da María, te lo da Nuria, te lo da Giovanna, te lo dan todos los que han sido tan felices trabajando contigo que son muchos, somos muchos. Gracias porque contigo todos hemos sido más grandes, nos has hecho grandes Javi así que toda la suerte del mundo que es la que te mereces", le dijo María Verdoy acordándose también de María Patiño y Nuria Marín.