Marta Riesco sigue siendo la gran protagonista de 'Ni que fuéramos'. El programa continúa compartiendo extractos de su entrevista de 3 horas con la que decidió romper su silencio tras su polémico despido de Telecinco y su ruptura con Antonio David Flores.

A lo largo de toda la semana se le ha podido escuchar hablando de su relación y ruptura con Antonio David Flores, de Olga Moreno y Rocío Flores y de todas las encerronas a la que le sometieron en ‘El programa de Ana Rosa’ a raíz de su relación, y ahora fue el turno de su relación con 'Sálvame'.

"He tenido mucho rencor a ‘Sálvame’. Y si a eso le sumas que voy por un pasillo y veo camerino Marta Riesco con un váter, o veo a María Patiño decir vamos a jugar a un juego en ‘Socialité’, ‘todos estos tíos, uno de ellos se ha acostado con Marta Riesco, a ver si acertáis audiencia'", espetó la periodista refiriéndose a algunos de los contenidos que se emitieron sobre ella en los programas de la productora durante su relación con Antonio David.

Al escuchar las palabras de la reportera, María Patiño quiso pronunciarse al respecto y enviarlo un claro mensaje a Marta Riesco. "Para mí sería muy fácil hacer lo que hacen muchos presentadores que es que ni hago los vídeos ni escojo los temas y cebos", comenzó diciendo.

"Pero como yo sí que me implico en lo que hago, puede tener un poco de razón. Pero estoy convencida de que tú nunca lo has hecho. Yo te pido disculpas Marta. Si te ha molestado yo te pido disculpas de corazón, aunque yo no tengo una responsabilidad directa en los contenidos. Pero también es verdad que una presentadora no solo está para lo bueno, está para lo bueno y para lo malo."

"Así que me hago responsable y si eso te ha hecho daño te pido disculpas y creo que tendré oportunidad el lunes de pedirte perdón el lunes personalmente", dijo asumiendo su papel como presentadora en aquel entonces y dejando claro que espera su encuentro con la periodista el próximo lunes en el plató de 'Ni que fuéramos'.