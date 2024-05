El papel de Candela Peña en 'El caso Asunta' la ha coronado como una de las actrices del momento. Las alabanzas y los aplausos no han dejado de sucederse tras su impecable interpretación de Rosario Porto.

Inmersa en la promoción de la serie, la catalana visitó el programa de La 2 'Late Xou' con Marc Giró y allí, además de hablar de la ficción de Netflix, ha desvelado cuál podría ser su nueva aventura profesional. "He demostrado que soy buena actriz, o que me lo curro por lo menos, así que yo quiero sacar dinero de algo", comenzó diciendo.

Candela Peña estaría pensando en sacar su propia línea de perfumes con la que seguir generando ingresos más allá de la interpretación y siguiendo así los pasos de otros famosos como Bustamente o Aitana.

Según ella misma confesó en el programa ya está gestionando su incursión en el mundo de los perfumes y quiere empezar a entrenar el olfato. “Tengo que hacer las pruebas de nariz para cuánta vainilla hay aquí y tal”, dijo.

"Me gusta a mí lo oscuro, el pachulismo...no me gusta lo dulce", aseguró antes de confirmar que todavía no tiene el nombre pensado.