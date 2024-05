Tiempos convulsos para Telecinco y Mediaset. Al exitoso estreno de 'Ni que fuéramos' tienen que sumarle, según el paparazzi Diego Arrabal, un terremoto en el seno de 'TardeAR', el espacio conducido por Ana Rosa Quintana con la pretensión de sustituir a 'Sálvame' y darle un viraje al rumbo de la cadena.

Sin embargo, llegada de Ana Rosa a las tardes de Telecinco como sustituto de 'Sálvame' no ha llegado a ser lo que se esperaba. 'TardeAR' no termina de despegar a pesar de que ya lleva unos cuantos meses en emisión. Sus cifras de audiencia no suelen superar el 10% de cuota de pantalla, una cuestión que preocupa a la productora y a la propia Ana Rosa.

Ahora, Diego Arrabal, asegura que la presión de un programa de tanta duración sumado a las bajas cifras de audiencia ya llevado a Ana Rosa a tomar la decisión de abandonar el formato. "Ana Rosa Quintana hace cuestión de unas semanas anunció a sus jefes, a la cúpula de Mediaset, la intención de marcharse, de abandonar ese programa diario con tanta competencia. Ana Rosa ha recibido, desde que lo comunicó, las presiones, los ruegos, tanto de la cúpula como de su amiga Xelo Montesinos", lanzó a través de su canal de YouTube.

La versión de Diego Arrabal

Siempre según su versión, "Ana Rosa ya sabe lo que quiere hacer. Y quiere abandonar el barco de ‘TardeAR’. Lo que ha decidido en los últimos días es que, en todo caso, a ella lo que le gustaría y estaría dispuesta a hacer por su productora y por su cadena es presentar ‘La mirada crítica’, el programa que hay de 9:00 a 10:30 de la mañana. Un programa político que ahora mismo lo presenta Ana Terradillos y eso es lo que en este momento está encima de la mesa. Ella quiere abandonar la tarde, ir por la mañana, con una competencia más suave y tener una vida más sosegada y más tranquila".

"Soy consciente de que si esta noticia se le pregunta a Ana Rosa o a Unicorn lo pueden desmentir. Es normal, son estrategias de cadena, pero esta es la realidad 100% confirmada. Como mucho, Ana Rosa Quintana presentaría la próxima temporada, a partir de septiembre, ‘La mirada crítica'", culmina en su vídeo