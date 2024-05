Aunque el hambre aprieta en 'Supervivientes' y las energías flaquean en cada día que pasan el concurso, hay a quien todavía le quedan ganas para intimar. Los supervivientes pasan mucho tiempo juntos y no es la primera vez que entre ellos surgen bonitas historias de amor. Violeta Mangriñan y Fabio, Anabel Pantoja y Yulen, Kiko Rivera y Jessica Bueno, fueron algunos de los concursantes que encontraron el amor en las playas de Honduras.

Esta edición no podía ser menos y desde que Marieta llegó a la isla, revolucionó la convivencia. La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' no ha disimulado su atracción por algunos de sus compañeros. No ha negado que Rubén Torres le llama la atención y la relación entre ambos es cada vez más cercana.

En una de sus últimas salidas a pescar, Marieta recibió la desinteresada ayuda de Rubén Torres. En este contexto, la concursante tenía un lapsus y le pedía que cogiera el edredón. "¿Con edredoning?", le preguntaba él.

Todo parecía formar parte de una broma, aunque bien es cierto que ninguno de los dos concursantes ya se habían acercado antes y ambos reconocían que se podían gustar. Finalmente, el bombero catalán cogía en brazos a su compañera y se la llevaba a pescar. "Voy a tirarle la caña", soltaba ella.