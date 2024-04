Carlos Sobera dejó aparcado durante unas horas el restaurante de 'First Dates' para visitar a David Broncano. El presentador acudió a 'La Resistencia' y hablar con Broncano sobre los timos de los que han sido protagonistas en redes sociales.

"A mí me cayeron seis años de cárcel. Habíamos dicho un secreto que el Banco de España no podía desvelar", bromeó Broncano mientras enseñaban a los espectadores algunas de las noticias falsas de las que habían sido protagonistas los dos.

Después de hablar de '¿Quién quiera ser millonario?' y desmontar a David Broncano asegurándole que no era él quien presentaba el programa cuando acudió, hablaron del ritmo fiestero del vasco. "Tú tienes pinta de tener niveles de fiesta altos incluso cuando va avanzando la vida", le dijo el presentador. "Yo con 80 años cerraré discotecas".

Carlos Sobera hizo una apuesta sobre esperanza de vida y terminó desvelando su futuro profesional en televisión. "Yo calculo que dado lo que es mi familia de longeva, 90-95 alcanzo y es más, presentando programas con 95. Es lo importante", aseguró.

"¿Tampoco te dan ganas no?", preguntó Broncano. "Al final es aburrido, la gente te cuenta las mismas historias y tal..."

Como era de esperar, Sobera no se libró de las preguntas clásicas y aunque en la del dinero no concreto mucho aseguro que "es muy difícil de calcular, es incalculable. No puedo ni tenerlo todo en un único banco, lo tengo en cuatro distintos", en la del dinero dio una cifra.

"1,6", respondió. "Claro, 8 por 0,2", explicó. "Entonces, ¿ocho pajas y a funcionar?", le preguntó entonces Broncano. "Joder ¡Te parecerán pocas!"