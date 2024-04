La relación de Ángel Cristo con sus compañeros de playa no termina de cuajar. El hijo de Bárbara Rey no deja de protagonizar desencuentros con ellos y la mayoría de ellos coinciden en que la convivencia con él es un sufrimiento.

Muchos le acusa de actuar detrás de las cámaras e intentar ponerles al límite constantemente. A eso suman también que no ayuda a buscar leña y mantener el fuego.

El concursante suele ser el gran protagonista de todas las galas de 'Supervivientes'. Casi todos los vídeos que se emiten le tienen como protagonista por eso el papel de Ana en plató suele ser muy importante. Su novia es su defensora en España y el concursante no se lo está poniendo nada fácil. Aunque ahora parece que se va a quedar solo.

Su defensora ha compartido un comunicado anunciando que Ángel se va a quedar sin defensa en las próximas galas de 'Supervivientes'.

"No estoy en plató porque estoy mala. Por semanas, hemos pedido que vaya el otro defensor y dicen que no es necesario. Así son las cosas", ha anunciado asegurando que el programa no deja buscar un sustituto.

La decisión del programa no le ha sentado nada bien a los seguidores del concursante. "Esto es increíble. No hay derecho a todas las cosas que se están haciendo con Ángel", ha escrito. "Ya basta de tanto acoso hacia él".