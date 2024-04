La relación de Ángel Cristo con sus compañeros de playa no termina de cuajar. El hijo de Bárbara Rey no deja de protagonizar desencuentros con ellos y la mayoría de ellos coinciden en que la convivencia con él es un sufrimiento.

Muchos le acusa de actuar detrás de las cámaras e intentar ponerles al límite constantemente. A eso suman también que no ayuda a buscar leña y mantener el fuego. Unos reproches que le han hecho estallar contra sus compañeros y tomar una drástica decisión que puede poner en peligro su continuidad en el concurso.

"Voy a aprovechar para deciros ahora que estáis aquí todos que, a partir de ahora, me desvinculo de todo lo que tenga que ver con el fuego, del turno de fuego, de buscar leña y de comer nada que tenga que ver con el fuego", comenzó diciendo.

El hijo de Bárbara Rey se ha negado a integrarse en el grupo y ha decidido tomar su propio rumbo y no comer caliente ni nada de lo que cocinen sus compañeros.

"La decisión que he tomado la he tomado porque no quiero aguantar más gritos ni faltas de respeto, aunque luego ellos le quieran dar la vuelta. Espero que la gente lo esté viendo y, bueno, pues simplemente yo me desvinculo en el sentido del fuego porque no necesito comer caliente como ellos y prefiero evitar conflictos", sentenció.

Esta decisión puede dificultar todavía más su estancia en el concurso. Renunciar a la poca comida de la que disponen, implica tener menos fuerzas.