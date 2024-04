Carmen Borrego ya está en España. La concursante que tuvo que abandonar el programa por problemas de salud ha vuelto a casa para enfrentarse al huracán que se está viviendo en la su familia. Un día antes de su llegada, su hijo se convirtió en portada de revista concediendo una dura entrevista junto a su exmujer en la que ponían fina a la pequeña de las Campos.

'Supervivientes' quiso informar a la hija de María Teresa de todo lo que había ocurrido durante su ausencia y para ello quiso contar con la presencia de Terelu Campos. Su hermana fue la encargada de contarle que su hijo había hablado de la familia en unos términos que no le iban a gustar.

"Yo por él he hecho de todo. No sé si dormirá tranquilo, pero yo voy a estar tranquilísima. Yo llevo matándome como madre muchos años. Yo a lo mejor no tendría que haberme aguantado tantos años muchas cosas. A cualquier precio no", pronunció al escuchar las palabras de su hijo.

Durante la primera hora y media de programa, 'Supervivientes' dedicó el espacio al drama familiar de Carmen Borrego. Tanto ella como Terelu se convirtieron en las protagonistas de la gala relegando a un segundo plano al resto de concursantes.

Las redes cargan contra la decisión de 'Supervivientes'

La decisión del programa de central la gala en las Campos no ha gustado nada a los espectadores que han brotado en redes contra esta decisión. Han sido muchos los que han tildado la primera hora de programa como el regreso de 'Sálvame', algo que parece no haber provocado mucho entusiasmo entre la audiencia.

"Es una vergüenza para el resto de supervivientes", "qué pereza", "apago supervivientes", "¿estamos viendo 'Supervivientes' o 'Sálvame'?", fueron algunos de los muchos comentarios que generó la gala 5 del reality de 'Supervivencia'.