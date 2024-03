Uno de los concursantes más míticos de 'Pasapalabra' está preparando su vuelta a la televisión en un concurso de lo más exitoso y así lo ha anunciado a través de sus redes sociales.

Luis de Lama ha comunicado que se encuentra preparando el casting de '¿Quién quiere ser millonario?'. "Toca cambio de tercio. He dejado las palabras por el momento. Primero tengo que pasar el casting, pero mientras sé si lo he logrado o no, toca prepararse y desoxidarse por si por fin puedo participar en uno de los concursos más icónicos de la historia de la televisión, ¿Quién quiere ser millonario?", ha escrito en sus redes sociales.

La noticia ha generado un gran revuelo entre los seguidores de 'Pasapalabra' y él ha querido calmarles dejando claro que si su participación no saliese adelante, no descartaría regresar.

"Démonos una segunda oportunidad, lo pasamos bien juntos, es innegable la complicidad, nos queremos, nos gusta la misma música, hablamos el mismo idioma a todos los niveles... que no pasen otros 1.000 pasapalabras sin disfrutar de tus risas, de tu calor", escribía haciendo un llamamiento a 'Pasapalabra'.

Luis de Lama puso fin a su paso por 'Pasapalabra' el 26 de enero de 2021 cuando cerró su ciclo de 84 programas en los que se midió contra el triunfador Pablo Díaz.

Hace unos meses volvió a la competición en el especial de 'Noche de campeones', donde se reunieron algunos de los concursantes más míticos del programa y donde quedó subcampeón tras perder frente a Orestes Barbero en el último duelo en El rosco.