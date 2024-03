Laura Madrueño y el equipo de 'Supervivientes' han querido compartir con los espectadores algunas de las maravillas que se encuentran en Honduras y que no se enseñan en cámara. La presentadora está disfrutando al máximo su estancia allí y aprovecha cada rato que tiene libre para descubrir la naturaleza hondureña.

"En el ratito que tenemos así a primera hora me tengo que llenar de mar, de energía y de vitalidad para hacer la gala. Así que me voy un rato a saludar a los coralitos, a los pececitos…", ha contado, muy feliz en un vídeo que han compartido en las redes del programa.

"Esta mañana he visto un pez trompeta, pececitos que me encantan que tienen motitas en azul fosforito, unas barracudas enormes, un mero también muy grande. Hay muchísima vida, y vida pequeñita que a mí me encanta", ha explicado la presentadora sobre uno de sus hobbies en sus ratos libres en Honduras.

Lo que seguramente no se esperaba ni ella ni el equipo del programa era que este vídeo, que transmite tan buen rollo, terminara convirtiéndose en un espacio de duros y ofensivos ataques hacia el aspecto físico de Laura Madruño.

"Madre mía, con lo guapa que sales en las galas y lo normalita que estás así", "Cómete un cocido", "Demasiado delgada, no me parece sana", o "Este año está delgadísima! Mamma mia los estereotipos", son algunos de los comentarios que se pueden leer en el post.

Por suerte, esas no han sido las únicas palabras que recibió la presentadora. También hubo muchos usuarios que han alabado su naturalidad y sencillez y el con trabajo que está haciendo conduciendo las galas de 'Supervivientes'.