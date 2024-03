Carmen Borrego sigue dando de que hablar en 'Supervivientes'. A la colaboradora la experiencia le está viniendo grande y cada dos por tres amenaza con dejar el concurso. Desde su llegada a Honduras ha hecho frente a varios problemas de salud y se ha negado a participar en algunas pruebas de recompensa.

En el último programa de 'Supervivientes: tierra de nadie' los concursantes de ambos bandos competían para conseguir un enorme plato de pasta con carne y tomate. Los dos grupos estaban dispuestos a darlo todo por poder ganar algo de comida hasta que Carmen Borrego decidió plantarse dejando a su equipo sin posibilidades de ganar.

"¡No puedo! ¡No puedo! Ni Carmen, ni santa Carmen, ni la virgen del Carmen, ni nadie. ¡No!", se escuchaba decir a Borrego asomada a la plataforma a la que tenía que subirse para disputar la prueba. "Pero, Carmen, esto comparado con el helicóptero...", le dijo entonces Carlos Sobera.

"Ya lo he sobrepasado todo y esto ya no lo sobrepaso. ¡No!", contestó tajante."Todo el mundo tiene que saber que lo estoy intentando, pero no me voy a hacer daño, bajo ningún concepto. ¡No! Me da vértigo y, además, me voy a hacer daño", apuntó, mientras Laura Madrueño le recordaba que había sido ella misma la que se había ofrecido a participar.

"No puedo, porque, además, hoy no me encuentro bien y me cuesta hasta respirar. Tengo hasta ansiedad", terminó diciendo alejándose de la zona de juegos.

"Pero, ¿qué está pasando?. Yo, la verdad es que no lo entiendo. Llevan diez días resistiendo todo tipo de pruebas, las temperaturas, los mosquitos, han hecho pruebas, donde la fuerza y la adversidad eran mucho mayor que en este caso, y de repente se nos vienen abajo... Es como si el efecto acumulativo hiciese que la mayor gilipollez les convirtiera en concursantes inútiles, cuando están demostrando que son bárbaros", terminó diciendo Carlos Sobera ante la desconcertante actitud de Carmen Borrego.