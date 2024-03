El excéltico Patxi Salinas se ha colado en la semifinal de ‘Bake off: famosos al horno’ que se emitirá este martes en TVE, a las 22.50 horas.

En este programa, presentado por Paula Vázquez los famosos aspirantes a pasteleros aprenden a hacer los postres más espectaculares, descubren recetas sorprendentes y viven situaciones divertidas, en las que Patxi Salinas ha tenido gran protagonismo. En cada episodio, los aspirantes tienen que superar dos retos culinarios y someterse al juicio de Paco Roncero, Eva Arguiñano y Damián Betular.

El programa más dulce de la parrilla televisiva española llega a su recta final con cinco famosos en liza, de los catorce que empezaron esta aventura culinaria.

Además del exfutbolista y entrenador vasco que militó en las filas del Celta, han llegado a este paso previo a la gran final Rocío Carrasco, Ana Boyer, Alba Carrillo, y Blas Cantó.

“En la final me veo yo porque soy el más alto. Veo uno grande y dos más pequeños”, confesaba el mayor de los Salinas en el anterior programa, al tiempo que lanzaba una promesa: “Si gano 'Bake Off' me voy a hacer un tatuaje recordando este maravilloso programa y lo que he conseguido, porque no quiero que se me olvide en la vida.”

Y unos días antes de enfrentarse a este enésimo reto televisivo, Patxi Salinas ha recibido apoyo desde su segunda casa.

El Celta, y en su representación, el capitán Iago Aspas, se han acordado de uno de sus ilustres futbolistas para darle esa fuerza de cara a las semifinales. "¡Hola Patxi!, mandarte mucho ánimo y mucha fuerza, y a ver si ganas ese concurso. Te mandamos un abrazo desde Vigo", decía el moañés en un vídeo, mostrando una de sus camisetas firmadas como obsequio para el exfutbolista.

Éste compartió el mensaje en sus redes sociales el pasado sábado: "Mi amigo Iago Aspas, mandándome ánimos para pasar a la final de 'Bake off'. Primero ganar al Sevilla mañana, ¡vamossssss celtiña!, y el martes, intentaré pasar yo a la final", escribía Patxi en el reel que subió a su perfil.

De momento, con esa victoria en el Sánchez Pizjuán, su primer deseo se ha cumplido. Ahora solo falta que se cumpla el segundo, en las cocinas pasteleras de la TVE, y el televisivo exjugador de fútbol alcance ese último paso.