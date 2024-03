El jueves 1 de febrero, los espectadores ya han podido descubrir el desenlace del viaje de los colaboradores por México, en el que asistieron a un combate de boxeo, coincidieron con la presentadora Laura Bozzo y lloraron y rieron a partes iguales.

El reality se grabó a lo largo de este verano y en él los espectadores han podido ver a los tertulianos "viajando por América" para asistir a otros formatos parecidos de Latinoamérica en los que han aparecido o con los que han conectado en alguna ocasión durante los años de emisión de 'Sálvame.

El pasado 10 noviembre los fans de 'Sálvame' pudieron volver a disfrutar de Belén Esteban, Lydia Lozano, María Patiño, Kiko Matamoros, Terelu Campos, Kiko Hernández, Chelo García-Cortés y Víctor Sandoval en el reality que llegó a Netflix y que se convirtió en uno de los estrenos más comentados de los últimos meses.

Tras el estreno de la segunda parte, Jorge Javier ha reflexionado de nuevo sobre el papel de algunos de sus compañeros. En esta ocasión le ha tocado el turno a Lydia Lozano. "Lydia es la diana ideal para poner en marcha una trama. Ella es consciente, pero no del todo”, comienza. “Es la única persona que ha tropezado millones de veces con la misma piedra, pero ahí sigue, inasequible al desaliento. ¿Por qué? Porque ama su trabajo. Porque es una profesional apasionada. Porque no entiende enfrentarse a la vida de otra manera”, asegura en exclusiva en 'Lecturas'.

"Ama la tele no porque mate por una cámara. Eso es algo accidental, algo inherente a su curro. Si estuviera tan fascinada por el flash la veríamos cada dos por tres dando exclusivas. Lydia se entrega a la televisión porque es su trabajo, pero habría desempeñado con pasión cualquier otro que hubiera elegido. Ella quiere seguir al pie del cañón, pero después de gozarla en ‘Sálvese quien pueda’ no quiero verla sentadita en un plató comentando bodas, bautizos, comuniones, divorcios, infidelidades. Muertes. Porque nadie mata o asesina, según me mire, como Lydia. No.”

“Quiero verla despertándose, hablando con sus amigas, poniendo verde a Terelu, saliendo de marcha, aguantando las pullas de Matamoros. Siento decirle a Lydia que el programa la ha colocado en un lugar tan complicado como interesante."

“No creo que en la actualidad haya muchos proyectos a su altura. Querida, te va a pasar lo que a Bette Davis a sus cincuenta y cuatro años y con dos Óscar en su vitrina: que vas a tener que pedir trabajo porque no te van a salir proyectos. A ver quién te ofrece algo donde puedas brillar como te mereces”, concluyó el presentador.

El futuro de 'Sálvese quien pueda'

Tras la segunda entrega del reality, las preguntas sobre lo que ocurrirá ahora con los colaboradores no han dejado de sucederse, pero el final de esta parte de 'Sálvese quien pueda' ha dejado la puerta a un posible regreso de 'Sálvame'. El último episodio termina con los extertulianos de Telecinco recibiendo una noticia en las oficinas de Netflix México.

"Me han llamado para convocarnos a una reunión urgente en las instalaciones de Netflix en México", avisa Terelu al resto de compañeros. Las siguientes imágenes muestran las reacciones de los colaboradores al abrir un sobre y lo que vemos en ellos son caras de emoción y sorpresa. "La madre que os parió siempre", dice la hija de María Teresa Campos al abrir el sobre.

Por el momento ni la productora ni la plataforma se han pronunciado al respecto, pero todo parece apuntar que habrá 'Sálvame' para rato.