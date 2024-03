'Supervivientes 2024' ha regresado por todo lo alto a Telecinco. Diecisiete famosos han empezado la aventura más extrema de sus vidas y lo han hecho llegando hasta los Cayos de la forma más tradicional: lanzándose desde el helicóptero y nadando hasta la playa. Uno de los grandes protagonistas, incluso antes de que arrancar esta edición, está siendo Ángel Cristo, tanto dentro como fuera del 'reality'.

El hijo de Bárbara Rey protagonizó la primera bronca en la preconvivencia con Carmen Borrego, es uno de los primeros nominados, y arrastra un caldo de cultivo social y judicial por su declarado enfrentamiento familiar, lo que le convierten en uno de los grandes focos del concurso de Telecinco.

A esto hay que añadir que el hijo de la pareja circense más popular del panorama artístico español también está contribuyendo activamente a avivar su polémica participación.

Pelea entre Ángel Cristo Jr. y Carmen Borrego nada más comenzar la aventura: "Hay personas que han venido con cuidador de geriátrico" 💥💥💥



En la primera gala de este pasado jueves, en el momento de los lanzamientos desde el helicóptero, Jorge Javier Vázquez le daba un consejo a Cristo ante de tirarse al mar. Le pidió que abrazase a Carmen Borrego como si fuera su propia madre, y él le contestó: "Entonces la suelto", poniendo de relieve el alejamiento entre él y Bárbara Rey, que salió a la luz pública después de varias entrevistas que el superviviente concedió en el programa "De Viernes", en las que a cargó duramente contra su madre.

La respuesta de Bábara no se ha hecho esperar. En las útlimas horas, en declaraciones a los medios, ha dejado claro que si su hijo ha hecho un buen salto del helicóptero es gracias a ella y a todo lo que le ha dado a lo largo de su vida. "Lo ha tenido que hacer muy bien porque desde pequeño me he preocupado de que él nadara y que buceara y ha tenido buenos profesores, o sea que como nadador es muy bueno". Irónico zasca de vuelta para su hijo, que había afirmado públicamente la pesadilla que sufrió durante su infancia por culpa de su madre, quién según aseguró, le trataba como un criado.

Su madre y su hermana han tomado acciones judiciales ante la posible retahila de confesiones y opiniones que pueda hacer el hijo de Ángel Cristo durante su estancia en Honduras. Con respecto a estas medidas cautelares, Sofía Cristo ha querido aclarar que "no hemos dicho que no hable de nosotras, solo que deje de difamar; hay muchas formas de hablar de la familia".

Entre los primeros nominados

Tras los saltos del helicóptero y después de quedar formados los grupos y los supervivientes divididos entre el equipo Condena y el equipo Olimpo, han tenido que nominar desde la palapa que se encendía, por primera vez en esta edición. "Llegó el momento de inaugurar las nominaciones, van a ser a la cara", les advertía Laura Madrueño y los supervivientes iban a escribir en su pizarra el nombre del miembro de su equipo al que querían nominar.

Ángel Cristo se lleva una lluvia de nominaciones durante la primera noche #SVGala1 https://t.co/mUEaxu38vi — Supervivientes (@Supervivientes) 8 de marzo de 2024

Además, la presentadora explicaba que los líderes quedaban excluidos de las nominaciones e iban a tener que "nominar de forma directa" a uno de sus compañeros. En el equipo Olimpo, del que forma parte Cristo, éste recibió los votos negativos de Claudia, Kike Calleja, Zaira y Carmen Borrego, que le convertían en el nominado del grupo. Tras la lluvía de votos que recibía, Ángel Cristo aseguraba que "se lo esperaba" y le daba por pensar: "No sé si es que les caigo mal o es que les doy miedo".