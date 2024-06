La hostelería de Redondela se queja de la competencia de los furanchos

La fuerte competencia que realizan los furanchos a los locales de hostelería, que se incrementa sobre todo con la llegada del buen tiempo, ha vuelto a generar quejas entre los establecimientos de restauración de Redondela.

Desde la Asociación de Empresarios consideran que el asentamiento de estas tabernas del rural –también denominadas “loureiros”– tienen la culpa de que el sector hostelero de Redondela no tenga un desarrollo más notable, ya que los mejores meses de la temporada siempre quedan marcados por una competencia “que se exerce de forma desequilibrada e totalmente desleal”.

Ante esta situación, el colectivo empresarial propone que los loureiros pasen a ser una categoría de establecimiento hostelero y que mantengan su esencia particular bajo una nueva denominación, como “Casas de furancho”, que englobe a las casas particulares que quieran vender el excedente de vino “cumprindo a tradición na que os comensais levaban a comida da casa e non eran as persoas propietarias as que elaboraban as comidas”, puntualizan.

Conciertos y actuaciones

La Asociación de Empresarios critica además que estos establecimientos rurales realicen conciertos y actuaciones, que publicitan a través de las redes sociales, “mentres os establecementos da vila reducen a súas plantillas, acortan os seus horarios e fan que as rúas teñan menos vida e menos actividade”.

Esta competencia ha desatado una oleada de protestas del sector hostelero, por lo que la entidad empresarial, en defensa de los intereses de sus asociados, quiere involucrar a la administración local para buscar una solución y para evaluar distintas medidas a adoptar ante esta situación. Inicialmente la asociación ha solicitado al Concello los datos del número de furanchos al que se le concedió licencia, el periodo de funcionamiento, los litros de vino autorizados en cada caso y la información sobre la normativa que podría ser de aplicación en el caso de celebración de espectáculos en estos establecimientos. Los empresarios confían en que le gobierno local demuestre “a súa sensibilidade a traballar por unha solución a este vello conflito”.

La transformación y profesionalización de los furanchos, que ya son una marca reconocida y vinculada a Galicia, “contribuiría a aumentar os índices de produción e actividade económica da localidade, e en todos os espazos rurais con tradición vinícola de Galicia en xeral, algo necesario para manter o actual sistema de redistribución de rendas que so é posible manter grazas ao sistema fiscal e que agora este tipo de establecemento elude co consentimento expreso das administracións competentes”, concluyen desde la Asociación de Empresarios.

