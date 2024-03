Sandra Barneda ha sorprendido a sus colaboradores y a la audiencia desvelando el nombre de un conocido rostro televisivo que rechazó formar parte del cartel de colaboradores del programa. La presentadora no ha dudado en soltar públicamente su identidad.

"Antes de que se sentase Francisco Rivera este programa le ofreció ser colaborador y dijo que no", comenzó explicando haciendo mención a la entrevista que el extorero concedió en '¡De viernes!'. "O Julián, tu representante no te informó, que a veces suele pasar. Porque fue el representante el que dijo que no a colaborar en 'Así es la vida', que es un programa pequeñito, modesto, pero que nos lo pasamos muy bien. Y al final, él podría estar aquí sentado", desveló.

Al parecer, Julián Contreras no quiso formar parte del equipo de 'Así es la vida'. Una decisión que algunos de los colaboradores del programa no han recibido con demasiada sorpresa. "Él siempre reniega de la televisión, pero acaba viniendo", apuntó Antonio Sánchez.

"Viene cuando le interesa", espetó Gemma Fernández sin entender cómo gestiona el hermano de Fran y Cayetano sus cuestiones económicas y apariciones en la pequeña pantalla.