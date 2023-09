El fallecimiento de María Teresa Campos ha sido un duro golpe para algunos compañeros de profesión. La noticia ha dejado muy tocados a algunos de los rostros más populares de Telecinco que guardaban una estrecha relación con la periodista.

Una de las más afectadas ha sido Sandra Barneda. La presentadora, que tenía un fuerte vínculo con la veterana comunicadora, está pasando un momento bastante complicado desde que se conoció la noticia y que se le ha hecho más difícil tras la llegada de Carmen Borrego a 'Así es la vida'.

La hija de María Teresa Campos se ha unido al programa de Barneda como colaboradora y en su primer día en el programa ha querido aprovechar para homenajear a su madre. “Ha sido todo en mi vida, he sido feliz trabajando con ella, apoyándola y he pasado momentos malos, pero sí sé algo de esta profesión es por ella”, revelaba.

"Te acompaña y te sigue acompañando”, le dijo Sandra Barneda también muy emocionada y sin poder contener las lágrimas mientras le confesaba que nada más verla le recordó el “olor” de María Teresa y le preguntó qué había sentido en momentos como en el de abrir sus armarios.

“Aún no ha llegado. Tiene que llegar, tampoco hemos tenido tiempo porque no hemos parado y ese momento tiene que llegar y no sé cómo lo voy a afrontar”, respondió Borrego. Minutos después, Barneda quiso recibir a su nueva colaboradora con un emotivo abrazo y con unas bonitas palabras: “Los abrazos son importantes. Bienvenida, de verdad. Te queremos aquí”.