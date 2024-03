Orestes Barbero se baja del barco de El Cazador; o más bien, le bajan. Tras su sonadísima participación en Pasapalabra, el concursante dio el salto a la cadena pública para pasar de intentar batir el bote a ponérselo difícil a los aspirantes. Junto a él, otros tantos "cerebritos" que se dieron a conocer gracias a sus asombrosas capacidades en programas como Saber y Ganar, Pasapalabra o ¡Boom!.

Barbero, que llegó para sustituir a David Leo, 'El estudiante', tras ser imputado por un caso de malos tratos. Ahora, sin embargo, parece que los cazadores más experimentados quieren ocupar su lugar, tal y como ha pasado en uno de los últimos programas. Orestes se preparaba para salir a enfrentarse a uno de los aspirantes cuando Erundino Alonso le agarró por detrás justo ants de que pudiera sentarse en la silla. "Si me descuido se me cuela", añadió entre risas el ex de ¡Boom!.

¿Quiénes son los cazadores?

Televisión Española supo dar en el clavo para crear un formato que requiriera del conocimiento de sus concursantes y, al mismo tiempo, mantener el formato de entretenimiento. La misma página web del concurso, que reúne a algunos de los concursantes más inteligentes que han pasado por los programas de esta clase, cuenta con un total de cinco "cazadores": Erundino Alonso, 'El justiciero', Paz Herrera, 'La profesora', Ruth de Andrés, 'La gobernanta', Lilit Manukyan, 'La espía', y Orestes Barbero, 'El espartano'.

Erundino, millonario

Erundino se dio a conocer con su equipo de ¡Boom! 'Los Lobos'. Tras una larga participación, consiguieron hacer historia de la tele llevándose un bote de nada más y nada menos 6,6 millones de euros.

Así describen al cazador en la página web del concurso: "Natural de Madrid, Erudino es Ingeniero de montes en Guadalajara y uno de los personajes televisivos más conocido de nuestro país. Su primer éxito lo logró al convertirse en 'Magnifico' de Saber y ganar, el mítico programa de La 2 de RTVE. El madrileño 27 programas y recuerda su paso por concurso de forma amarga: "Tengo un recuerdo ligeramente agridulce de 'Saber y ganar' porque, sinceramente, fui con lo puesto allí. No me preparé nada absolutamente, me lo tomé como un divertimento porque no tenía ni la menor idea de que pudiera acabar dedicándome a esto", decía".