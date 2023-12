Orestes Barbero se convirtió en uno de los concursantes más queridos y longevos de 'Pasapalabra'. El burgalés se quedó a las puertas del llevarse el bote tras un enfrentamiento de meses con el sevillano Rafa. Al final no puedo ser, pero no ha perdido las esperanza y ha decidido volver a intentarlo en otro concurso.

Desde hace unas semanas el exconcursante de 'Pasapalabra' se ha convertido en el fichaje estelar de ‘El cazador’ de TVE y sobre ello y más ha hablado en una entrevista que ha concedido a 'El País.

"Se convierte en una rutina. Todo el mundo te habla de eso, y la gente tiene una visión parcial en la que solo existe eso de ti", confesó sobre su paso por 'Pasapalabra'. "En el Pasa preguntan cosas para asegurarse de que el bote no caiga todos los días, cosas que ni siquiera son difíciles, son directamente absurdas", aseguró sin reparos Orestes.

En la charla también le han preguntado por una posible vuelta al concurso de Antena 3, y el concursante lo tiene claro. "No me lo planteo. Estoy tan bien aquí, que al final me tengo que centrar en esto", respondió de forma tajante. Para Orestes 'El Cazador’ es "una oportunidad de oro" y más "compaginable con otras dedicaciones" que ‘Pasapalabra’.

"No sé si decir clausurada porque nunca digas de este agua no beberé ni este cura no es mi padre", rectificó después. Pero, al menos de momento, ha asegurado que no planea anteponer el concurso de Antena 3 al de TVE. "Postergada hasta que en 'El Cazador' lo puedan disponer, sí", zanjó.