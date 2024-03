Las polémicas no dejan de salpicar a Pablo Motos en las últimas semanas. A las declaraciones de diferentes humoristas que acusaban al presentador de frenar cualquier tipo de chiste relacionado con él y los movimientos que se hacen desde el programa para evitar manchar su imagen, se sumaron las comentadas declaraciones que el piloto Jorge Martín realizó en 'El Hormiguero' esta semana.

El piloto madrileño estaba hablando de su rivalidad en las pistas cuando soltó un comentario que no ha dejado de recibir críticas. "Con los otros es que no pretendo ser su amigo, son mis rivales. No es igual adelantar a Aleix que a otros, yo voy a ir a tope a tope y o te quitas o te quito. Yo quiero ser respetuoso, pero aquí marica el último", terminaba soltando entre risas.

Unas palabras que provocaron las risas de Pablo Motos y los aplausos de los espectadores y que han corrido como la pólvora en redes sociales acusando al programa de permitir este tipo de comentarios en prime time.

A raíz de esta polémica Marina Lobos se ha pronunciado en su canal de Youtube sobre su paso por el programa destapando lo que le exigen al público. "Movimos cielo y tierra para que nos metieran de público, porque estaba ya petado de gente enchufada", explicó la guionista.

"Cuando llegamos nos sentaron al principio del todo y llegó el regidor del programa y nos dijo: vale las que estáis en la primera fila, es muy importante que cuando salga Pablo Motos le gritéis ‘guapo, eres el mejor’ porque así se viene arriba", destapó.

Una explicación con la que quiso explicar lo podría haber corrido con la situación que se vivió en plató con Jorge Martín. "Dijo marica el último, Pablo Motos se rio y el público aplaudió, el público aplaudió seguramente empujado por un regidor que les dijo que aplaudiera."

"Hay productoras que por contrato tienes firmadas y cerradas entrevistas, y una siempre es El Hormiguero", desveló explicando por qué motivo muchos artistas acuden al programa.