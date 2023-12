'El Hormiguero' comenzó la semana recibiendo la visita de Jorge Martín, el piloto madrileño de MotoGP que es subcampeón del mundo y ha conseguido hacerse un hueco en el mundo del motociclismo.

Nada más entrar en plató, el piloto agradecía a Pablo Motos la invitación, ya que para él ir al programa de Trancas y Barrancas era un sueño. Después se sinceró con el presentador sobre su temporada sobre la moto, su nivel de competitividad en las carreras o su amistad con otros pilotos.

"Ha sido una temporada en la que he hecho un gran salto del año pasado a este. Me caigo mucho, tengo muchas operaciones, pero he aprendido mucho en constancia" recalcaba el piloto. "Soy una persona muy competitiva. Si me rayo quiero entrar antes que tú hasta al ascensor."

Una confesión que llevó a Pablo Motos a indagar sobre su amistad con el resto de pilotos de la competición. "Yo sinceramente solo me llevo bien con un piloto, Aleix Espargaró, con relación de casi prácticamente hermanos", sentenciaba.

"Con los otros es que no pretendo ser su amigo, son mis rivales. No es igual adelanta a Aleix que a otros, yo voy a ir a tope a tope y o te quitas o te quito. Yo quiero ser respetuoso, pero aquí marica el último", terminaba soltando entre risas.

¿Ha dicho "marica el último"?

Ha dicho "marica el último"



Casi estamos en 2024 💀💀💀 pic.twitter.com/FKKHDUYfXK — Hugo 💻💙 (NUEVA) (@hugo_cnm2) 4 de diciembre de 2023

Y se ríe. Un joven diciendo estas burradas en ‘prime time’ y le aplauden. Al parecer, y en contra de lo que se dijo en este mismo programa hace unos días, sí se pueden hacer bromas de maricones. La homofobia sigue siendo aplaudida en España.#JorgeMartínEH https://t.co/C3Pb6Fn5cx — Julio César Ortega (@JC_Ortega_) 4 de diciembre de 2023

-El entrevistador lo ha dicho

-El presentador le ha reído la gracia

-El regidor ha ordenado que el público aplauda



Pablo Motos y El Hormiguero dando asco una noche más https://t.co/qSzyMQK1tz — Ibon Uría Molero (@iuriamolero) 4 de diciembre de 2023

Esto es directamente repugnante https://t.co/58gvaRUTjl — Saul Montes (@SaulMontes) 4 de diciembre de 2023

Sabe usted que es lo que quiero?

Que cancelen el hormiguero https://t.co/0iNBuEVbuq — Dani Garbi (@DaniGarbi99) 4 de diciembre de 2023

Menuda vergüenza de programa en el que se dicen estas cosas, en pleno 2023 ¡y encima se ríen!

Debería pensarse mucho cualquier artista ir a promocionarse a un estercolero como este. https://t.co/B4ndSFcJHQ — Diego Azul (@diego_rebollo) 4 de diciembre de 2023

Unas afirmación que provocó las risas de Pablo Motos y un sonado aplauso del plató, pero que no pasó desapercibida para los espectadores del programa que se lanzaron en tropel a condenar el comentario homófobo que Pablo Motos permitió en prime time.

"Repugnante", "deberían pensarse ir a promocionar a ese estercolero", "que lo cancelen", "dando asco" y un sinfín de comentarios en los que cargaba duramente contra 'El Hormiguero'. Otros quisieron rescatar el momento que se vivió hace unos días en la entrevista de Alfonso Guerra y que también fue duramente criticado.

"A mí me dan mucha pena ahora mismo los humoristas, ya no pueden hablar de nada", dijo el expolítico a Pablo Motos. "Antes había chistes de homosexuales, de enanos, ahora no."